NAJNOVIJI DETALJI: Kobni trenutak UBISTVA MMA BORCA snimljen, Stefana iskasapili pred klubom! ZLOČIN SU PLANIRALI 5 MESECI

Odbegli fudbaleri Vasilije Gačević (23) i Marko Daničić (23) koji su osumnjičeni da su 25. februara zverski ubili reprezentativca Srbije i MMA borca Stefana Savića (23) u Beogradu, zločin su planirali pet meseci, nezvanično saznaje Kurir!

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo sat vremena iza ponoći na uglu Dobričine i Dunavske ulice na Dorćolu. Sumnja se da je motiv ovog svirepog ubistva sukob od pre dve godine, kada je MMA borac braneći svog druga, navodno, slomio vilicu Daničiću koji je od tada željan osvete. Ubistvo MMA borca snimile su nadzorne kamere, a na snimcima se jasno vidi kako se osumnjičeni iživaljavaju nad žrtvom dok leži na asfaltu. Nakon zločina, osumnjičeni fudbaleri su pobegli i od tada policija traga za njima.

Izvor kaže da se tokom istrage došlo do novih saznanja o beguncima, ali i samom zločinu. Naš izvor kaže da postoje indicije koje ukazuju na to da je ovo ubistvo planirano.

- Ubice su sve detaljno isplanirale. Navodno, oni su pet meseci ranije počeli da prate Savića, bukvalno su u jednom trenutku došli u tu fazu da znaju gde se on nalazi u svakom času i sa kim je u društvu. Izgleda da su čekali najpogodniji trenutak da napadnu - navodi prijatelj pokojnog MMA borca.

Naš sagovornik kaže i da su pored praćenja žrtve, osumnjičeni fudbaleri isplanirali i svoj beg.

- Pored višemesečnog praćenja, ubice su isplanirale i svoje bekstvo. Postoje informacije da su oni podigli sav novac, veća svota je u pitanju, sa bankovnih računa. To ukazuje da su planirali sve i da su bili spremni da beže nakon što ubiju Savića - kaže prijatelj i dodaje da su čuli da je policija pronašla štek-stan kod Đerma u Beogradu, za koji se sumnja da su ga osumnjičeni koristili posle ubistva.

- U tom stanu je navodno policija pronašla krvavu odeću koja je poslata na veštačenje, izgleda da su se njih dvojica tu presvukla i otišla dalje. Deluje kao da su sve unapred organizovali i koliko mi imamo saznanja, oni su nakon zločina otišli u taj štek-stan, presvukli se i razdvojoli su se, odnosno svako je otišao dalje svojim putem. Do nas su došle neke informacije da se jedan krije na Kosovu, a drugi u Hrvatskoj, ali to je sve nezvanično - kažu nam prijatelji ubijenog mladića.

Kobne večeri, kako je naveo sagovornik, nakon što su dobili dojavu da je Savić u noćnom klubu, napadači su došli s namerom da ubiju.

- Stefan je tipovan to veče. Neko je javio fudbalerima gde se on nalazi, a oni su došli naoružani oštrim nožem. Došli su ispred kluba, motali se ispred, čekajući ga da izađe. Kada je izašao napali su ga, čuli smo da su mu prve ubode zadali još tu, ispred kluba, i to s leđa u bubreg. On je ranjen počeo da beži niz Dobračinu, a oni su krenuli za njim. Malaksao od uboda, nakon nekih 200 metara, on se naslonio na jedan parkirani automobil, a ubice su ga tada sustigle. Stefan je krvario. Branio se onako malaksao, ali je pao. Jedan od njih dvojice ga je podigao sa zemlje, držao ga je za ruke, dok ga je drugi besomučno ubadao nožem po telu - kaže kroz suze prijatelj MMA borca.

Neutešni prijatelj ubijenog Stefana Savića ispričao je za Kurir da njegova porodica i prijatelji ne mogu da shvate "da su ti momci tolike zveri koje su ga bespomoćnog iskasapili."

- Klali su ga, dok je krv šikljala i slivala se niz njega! Nije mogao više da stoji. Krvnici su Stefanu presekli kožni kaiš debeo pet centimetara, pa možete zamisliti šta su mu uradili i kakav je to nož kojim su ga ubili. Toliko su ga unakazili da je imao više od 19 ubodnih rana. Ma ni hirurzi da su bili tad pored njega ne bi uspeli da ga spasu - kaže potresnim glasom prijatelj ubijenog i nastavlja:

- Snimci koji su izašli u javnost nisu bukvalno ništa naspram snimka celog ubistva. Dobro se vidi šta su mu sve radili, borio se, onako junački kao što je i znao u ringu, ali nažalost, od ovih svirepih ubica nije uspeo da pobegne.

Raspisana poternica Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) uspeli su da identifikuju osumnjičene za ubistvo - Marka Daničića (23) i Vasilija Gačevića (23). Za njih dvojicom su policajci raspisali potrage i policija poziva građane da se, ukoliko imaju informacije o kretanju i boravištu osumnjičenih, jave Policijskoj upravi za grad Beograd, na brojeve telefona: 011/279 74 77, 066/889 42 07, 066/878 23 05, kao i na 192 ili najbližoj policijskoj stanici.

Autor: