Zovu je BALKANSKI NOSTRADAMUS! PREDVIDELA JE BUDUĆNOST SVE DO 5079. GODINE: Na današnji dan rođena je NAJVEĆA PROROČICA SVIH VREMENA!

Na današnji dan 1911.godine rođena je Baba Vanga koja nije želela da se leči narodnim lekovima, ali nije htela ni doktori da je leče, a sve pod parolom: "Živeću onoliko koliko mi je suđeno da živim na ovom svetu".

Baba Vanga rođena je kao Vangelija Dimitrova u Strumici 1911. godine. Brojne legende i priče govore kako je Baba Vanga imala sasvim normalno detinjstvo sve do strašne oluje koja ju je zavitlala u nebo i od tada je ona izgubila oči, ali dobila "pogled u budućnost".

Baba Vanga nije verovala u to da je smrt konačna i često je svoje goste i rodbinu tešila rečima: "Ne bojte se", jer je ona čvrsto verovala da je to samo prelaz iz jedne u drugu dimenziju.

Kao da gleda film, bugarska gatara prepričavala je hiljadama godina staru istoriju, a bila je i glasnik daleke budućnosti. Svi su želeli da znaju kako je ona vidi.

Baba Vanga predvidela je i svoju smrt.

Baba Vanga, bugarska proročica, postala je legenda zbog njenih neverovatnih predviđanja. Rođena je 1911. godine u skromnom bugarskom selu. Uprkos tome, ili upravo zbog toga, što je izgubila vid u tornadu kada je imala 12 godina, razvila je neverovatnu sposobnost da predviđa budućnost.

Predvidela budućnost mnogih poznatih ličnosti

Posetioci su joj svakodnevno iznosili svoje tragedije, bolesti, boli, kao i veru u neograničene moći i nadu u duhovno i telesno ozdravljenje. Posetili su je najveći svetski moćnici, ali i siromašni iz njenog sela. Pripisuju joj da je predvidela sudbine Hitlera, Putina, Gorbačova, Staljina, Lejdi Di, Džeki Kenedi, kao i najveće svetske tragedije.

Jedan od poznatijih susreta sa ličnostima sa domaće estrade, bio je sastanak sa Sašom Popovićem. Saša se prisetio susreta sa Baba Vangom i do detalja ispričao kako mu je sve pogodila, kao i da je bilo veoma teško doći do nje.

- Dosta smo svirali i kada smo bili na jednoj od turnera, bilo je jako teško doći do nje. Čekalo se od 8 meseci do dve godine. Radili smo u to vreme sa ministarstvom i njih smo zamolili da nam pomognu da je nađemo. Kod nje su odlazili mnogi političari, čak se govorilo i o Titu. Sve što mi je rekla, sve je pogodila. Kada sam seo ispred nje, rekla mi je da skinem naočare, a ja da bih je testirao, odgovorio sam da ne nosim naočare, na šta je malo falilo da me izbaci napolje. Rekla mi je da radim u grupi i da od toga nema ništa, da ćemo se raspasti, tako je i bilo. Rekla je da ću pevati, a ja jedini koji u bendu nisam pevao. Takođe, rekla mi je i da ću držati neke pevače, da ću biti direktor. Mene je u to vreme najviše zanimalo kada ću se oženiti, a ona mi je odmah rekla da od ženidbe nema ništa bar 6 godina. Stvarno sam se sa Suzanom oženio kasnije i evo srećni smo već 26 godina! - rekao je Popović.

Predvidela sve do 5079.godine

Bugarska vidovnjakinja je već i za 2028. prognozirala nove probleme zbog kojih će čovek odleteti na drugu planetu.

2028. godine astronauti će otputovati na Veneru usled teške situacije i gladi na Zemlji.

Evo šta je Vanga sve predvidela sve do 5079. godine, kada će, po njenom mišljenju, doći do konačnog smaka sveta.

2043. godine muslimani će zavladati Evropom.

2046. godine ljudi će živeti više od sto godina, jer će sa lakoćom menjati organe.

2100. godine noć više neće postojati, a veštačko Sunce obasjavaće drugi deo planete.

2130. godine uz pomoć vanzemaljaca ćemo živeti i pod vodom.

2164. godine životinje dobijaju ljudske osobine.

2183. godine Mars postaje nuklearna sila i zahteva nezavisnost od planete Zemlje.

2256. godine nepoznati svemirski brod donosi misterioznu bolest na Zemlju.

2229. godine rađa se pokret otpora u Francuskoj, a cilj je kraj vladavine islama u Evropi.

3797. godine život na Zemlji nestaje, a ljudi se sele na novu zvezdu.

4509. godine ljudi konačno upoznaju Boga I razgovaraju sa njim lice u lice.

4599. godine ljudi postaju besmrtni.

4674. godine dešava se vrhunac civilizacije – populacija dostiže 340 milijardi i počinje reprodukcija sa vanzemaljskim bićima.

I danas postoje žestoke rasprave o tome da li su slike i predviđanja koje je videla zaista njeni ili je reč o nečemu drugom, mističnom i zagonetnom. Tolika je bila snaga, širina, dubina i preciznost njenih vizija.

Saveti baba Vange za novac i sreću

Čuvena baba Vanga ostavila je iza sebe bogato nasleđe u vidu proročanstva, ali i mudrih saveta, a za ove je bila sigurna da donose sreću i novac:

- 1. Uvek jedite i pijte iz čitavih i neokrnjenih tanjira i šolja, tako ćete zadržati dobru energiju i sreću u svom domu.



- 2. Da biste sprečili da sreća i blagostanje napuste vaš dom, u usamljen ćošak stavite nekoliko metalnih parica.

- 3. Grane zove stavite iznad ulaznih vrata i to će vas štititi od negativnih stvari.

- 4. Korice hleba i mrvice koje preteknu od ručka ili večere, dajte pticama – tako će sreća ući u vaš dom.

- 5. Nikad se ne hvalite svojom srećom, a pogotovo to nemojte činiti pred neznancem. Njihova ljubomora može da učini zlo vašem životu.

- 6. Ne čuvajte slomljeno ili napuklo ogledalo u kući. To vam krade sreću. Tom predmetu nije mesto u vašem domu.

- 7. Novac nosite u novčaniku – nikako zgužvan po džepovima. To će vam pomoći da postignete blagostanje.

Mnogi su je uporedili sa Nostradamusom i nazvali je “Nostradamusom Balkana”. Među njenim najpoznatijim predviđanjima su uspon ISIS-a, teroristički napad na Svetski trgovinski centar i Brexit. Čak i nakon njene smrti 1996. godine, njena predviđanja i dalje izazivaju interesovanje i radoznalost. Baba Vanga 2024 je zbirka njenih predviđanja za 2024. godinu.

Predviđanja za 2024.godinu

U 2024. godini, prema predviđanjima legendarne bugarske vidovnjakinje Babe Vange, svet će svedočiti mnogim revolucionarnim događajima. Možemo očekivati revolucionarna otkrića u kvantnom računarstvu koja će imati veliki uticaj na tehnološki sektor. Dok će se globalna ekonomija suočiti s krizom velikih razmera, sajber napadi će postati češći i intenzivniji.

Medicinska nauka će napraviti velike pomake, dok će klimatska kriza uzrokovati katastrofalne vremenske pojave. Navodi se da je ove godine otkriven i čudotvorni lek za rak.

Politička atmosfera će biti napeta, jer će biti pokušaja atentata na ruskog predsednika Putina i terorističkih napada u Evropi.

Donald Tramp će se možda vratiti kao predsednik, ali će s njim biti povezana misteriozna bolest. Evropska ekonomija će biti na ivici kolapsa, dok će “moćni zmaj” zavladati planetom.

I koliko god to izgledalo neverovatno, očekuje se da će čovečanstvo uspostaviti kontakt sa vanzemaljcima u naredna dva veka. Prvi kontakt bi trebalo da se dogodi 2024. godine.

Najpoznatija predviđanja Babe Vange Baba Vanga, poznata i kao “baka Vanga”, bila je bugarska mističarka i travarka koja je postala poznata po svojim navodnim moćima vidovitosti i proročanstva. Iako slepa od ranog detinjstva, bila je široko poznata u istočnoj Evropi kasnih 1970-ih i 1980-ih. Neka od njenih najpoznatijih predviđanja koja joj pripisuju njeni sledbenici uključuju: Drugi svetski rat: Predvidela je izbijanje i tok Drugog svetskog rata. Raspad Sovjetskog Saveza, Čehoslovačke i Jugoslavije: Predvidela je raspad ovih zemalja. Černobiljska nesreća: Predvidela je katastrofalnu nuklearnu nesreću u Černobilju. Smrt Staljina i cara Borisa III: Ona je tačno predvidela datume njihove smrti. Potonuće ruske podmornice Kursk: Ona je predvidela ovu tragediju. Smrt princeze Dajane: Predvidela je njenu smrt pre stvarnog događaja. Zemljotres u severnoj Bugarskoj 1985.: Predvidela je ovaj prirodni fenomen. Napadi 11. septembra: Navodno je predvidela terorističke napade na Svetski trgovinski centar. Cunami 2004: Predvidela je ovu katastrofu. Izbor Afroamerikanca za 44. predsednika Sjedinjenih Država: Ovo je bilo jedno od njenih predviđanja.

Vanga je umrla pre 1996. godine, ali njena predviđanja i ličnost i dalje su popularni u nekim delovima jugoistočne Evrope, posebno u Bugarskoj i Severnoj Makedoniji, kao i delovima istočne Evrope, posebno u Rusiji.