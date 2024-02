Najmanje deset kitova ubica zarboljeno u pukotini u ledu na moru kod Japana (VIDEO)

Najmanje 10 kitova orki zarobljeno je u pukotini u ledu na moru u blizini grada Rausu na poluostrvu Širetoko u Japanu.

Na video-snimku koji je objavio portal HNK vidi se kako najmanje 10 kitova viri iz malog procepa u led na oko kilometar udaljenost od obale od grada Rausu, poznatom po velikom broju raznih divljih životinja koje tu žive.

- Nema drugog izbora nego da sačekamo da se led razbije i da kitovi tako pobegnu - rekao je jedan zvaničnik oblaske straže, prenosi Gardijan.

On je dodao da je lededni pokrivač na moru suviše debeo da obalska straža pokuša da stigne do kitova.

- Video sam oko 13 kitova ubica čije su glave virile iz rupe u ledu. Izgledalo je da imaju teškoće da dišu, a delovalo mi je da je bilo troje ili četvoro mladunaca - rekao je stručnjak za morske živorinje Seičiro Cučija, koji je zarobljene životinje snimio pomoću drona.

Najveći kitovi, poput plavog kita, mogu dugo vremena provesti pod vodom, dok kitovi ubice najviše nekoliko minuta provode pod vodom.

U blizini istočnog Hokaida, najvećeg japanskog ostrva, more je svake zime prekriveno ledednim pokrivačem, ali je količina leda smanjena poslednjih godina usled globalnog zagrevanja.

Nekoliko kitova ubica uginulo je 2005. godine u istoj oblasti, nakon što su ostali zarobljeni u pukotini u ledenom pokrivaču.

