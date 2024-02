RAŽA MISTERIOZNO ZATRUDNELA - Mužjaka nema u akvarijumu, a stručnjaci imaju ŠOKANTNU TEORIJU

Stručnjaci akvarijuma u Severnoj Кarolini pokušavaju da reše misteriju trudnoće ženke raže koja je izazvala veliku zabunu.

Akvarijum Eko se nalazi u Hendersonvilu koji je nekih 170 kilometara udaljen od Šarlota. Zaposleni navode da ženka očekuje prinove, ali postoji jedan problem - akvarijum nema mužjake raže.

Pa kako bi ženka raža mogla da zatrudni bez muškog partnera? Postoje dva moguća objašnjenja za retku trudnoću.

Istraživanja su pokazala da neke životinje imaju sposobnost aseksualnog razmnožavanja kad postoji nedostatak reprodukcije. Partenogeneza je aseksualna reprodukcija organizma u kojoj ženka proizvodi embrion bez prisustva mužjaka da oplodi jaje.

- To znači da su potomci obično samo ženke, a to se dešava u situaciji kada nema prisutnih mužjaka. To je mehanizam preživljavanja koji omogućava očuvanje vrste - navodi morski biolog Ejpril Smit.

Ženka raže, međutim, mogla bi biti oplođena i mužjakom ajkule.

Akvarijum u Hendersonvilu navode za Fox da su se plašili da njihova ženka raža Šarlot ima rak kad je počela da otiče. Da bi se potvrdile ili demantovale sumnje urađen je ultrazvuk. Rezultati su otkrili da su višestruki izrasli u njenom telu zapravo jaja.

Međutim, pronađeni su i tragovi ugriza na Šarlot, uobičajeni znak koji ajkule ostavljaju dok se pare. Dve mlade ajkule premeštene su u njen akvarijum prošlog juna.

- Imamo definitivan snimak najnovijeg ultrazvuka koji pokazuje dva ili tri mlaadunčeta. DNК će morati da se uradi nakon rporođaja osim ako ne bude vizuelne naznake o mešovitoj rasi - navode stručnjaci Eko akvarijuma za Fox Karolina.

Šarlot uskoro očekuje porođaj.