ŠOK OTKRIĆE NAUČNIKA: Pronađen kompletan fosil pet metara dugog vodenog reptila (FOTO)

Međunarodni tim naučnika otkrio je u južnoj Kini prvi kompletan fosil pet metara dugog vodenog reptila iz perioda trijasa, koji pripada vrsti Dinocephalosaurus orientalis.

Fosil je star 240 miliona godina i nazvan je "zmaj" jer ima izuzetno dug vrat, objavio je Bi-Bi-Si (BBC).

Fosil pripada vrsti Dinocephalosaurus orientalis, koja je prvobitno identifikovana još 2003. godine.

Nik Frejzer iz Nacionalnog muzeja Škotske, koji je bio deo međunarodnog tima koji je proučavao fosil, rekao je za BBC da je to prvi put da su naučnici mogli da vide fosil te vrste u celosti.

Maybe the idea of the Lock Ness monster isn’t so bizarre after all, if you see this fossil of a 240 million year old aquatic dragon 🐉 like reptile from southern china



Fossil reveals 240 million year-old 'dragon' - BBC News https://t.co/roicKtyLt1