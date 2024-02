IDEOLOG ĐILASOVACA: Tajvan nije Kina, Tajvan pripada Americi, a Kosovo nije Srbija!

Ideolog prozapadne opozicije koju predvodi Dragan Đilas, Dušan Teodorović, poručio je da Tajvan ne pripada Kini, a da isto tako ni južna srpska pokrajina Kosovo i Metohija ne pripada Srbiji.

– Proveo sam, pre trideset godina, nekoliko meseci, kao gostujući naučnik, na Tajvanu. Samo onaj koji pije mamlaziju, neupućen u istoriju Tajvana, špansku, holandsku i japansku kolonizaciju i gradjanski rat u Kini, može udvornički, neznalački da tvrdi da je Tajvan Kina – započeo je svoje izlaganje na mreži Iks ideolog đilasovaca Teodorović.

Na komentar jednog od korisnika pomenute mreže da „Tajvan pripada onome ko je jači“ i da je „to princip uspostavljen 1999. godine“, Teodorović skandalozno tvrdi da Tajvan pripada Americi, a ne Kini!

Tu nije bio kraj sramoti Đilasovog ideologa, već je izrekao još skandalozniju stvar, a to je da Kosovo nije Srbija!

Na pitanje da li je Kosovo Srbija, Teodorović odgovara:

– Više nije. Laganje mora da prestane. Želim vam prijatan dan! – izjavio je ovaj đilasovac i tako stavio do znanja za kakvu politiku se zalaže on i one koje podržava.



