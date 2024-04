ĐILAS JE OKUPATOR OPOZICIJE! Vladimir Gajić ŽESTOKO o lideru SSP: On više nikad ne sme da bude na vlasti!

Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke, poručio je da Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, više nikad ne sme da bude na vlasti. Istakao je i da je Đilas hazjajin (okupator) opozicije.

- To bi, recimo, bio moj uslov. On u tome ne može da učestvuje. Tamo ima sigurno pametnih i poštenih ljudi u koje ja uopšte ne sumnjam. Ali on je njihov hazjajin (okupator). I zato kažem da je on Mefisto srpske opozicije - poručio je Gajić u video klipu koji je objavljen na jednoj od Instagram stranica Narodne stranke.

Gajić je, govoreći o lideru SSP, istakao i da "dok on vodi srpsku opoziciju, to strašno odgovara Aleksandru Vučiću" te da "Vučića nećemo pobediti nikad".

- Toga građani treba da budu svesni. Nećemo ga pobediti nikad i ako se budemo pridržavali ove, da ne kažem izdajničke, nepatriotske politike. Isto nećemo nikad pobediti. To kod srpskog naroda više ne može da prođe - poručio je predsednik Narodne stranke.

Podsetimo, Vladimir Gajić je krajem februara došao na funkciju predsednika Narodne stranke, nakon što je dotadašnji predsednik Vuk Jeremić podneo ostavku.

- Baklju Narodne stranke preuzima prvi među jednakima, moj doživotni prijatelj koji će predvoditi stranku u godinama koje dolaze, Vladimir Gajić - poručio je tom prilikom Jeremić.