Dodik: Đilas podanik Zapada koji jedino zna za podvale, prevare i podmetanja

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik negirao je danas optužbe predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da je učestvovao u finansiranju stranke Branimira Nestorovića i poručio da se Đilas dobro razume jedino u podmetanja i podvale.

"Ako postoji osoba koja se dobro razume u sitna podmetanja, podvale i prevare onda je to nesumnjivo Dragan Đilas, koji pokušava da takve svoje percepcije o životu prenese na neke odnose i druge ljude", istakao je Dodik.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu Đilasa da postoji velika bliskost između njega i Branimira Nestorovića, Dodik je odgovorio da su to apsolutne neistine, i da tu nema ničega osim "Đilasovog mešetarenja i spekulisanja koje mu služi tek da nešto izjavi za medije, zadovolji malo svoju sujetu i mali politički kapacitet".

"Kod Đilasa je sve teorija zavere. Nikakvog finansiranja prema Nestoroviću nema kao što to zna Nestorović, i kao što znam ja. Dragan Đilas ima samo jedan problem a to je što ne može da dođe na vlast, jer ga narod neće, pa mu je zato svako živ kriv", rekao je predsednik Srpske.

Dodik smatra i da, u vezi sa navodnim finansiranjem Đilas fantazira isto kao što fantazira da bi nekad mogao da bude vlast.

"Moja uloga nije da se mešam u unutrašnje stvari same Srbije, što Đilas želi da mi na ovaj način imputira. Ja imam odlične odnose sa (predsednikom Srbije Aleksandrom) Vučićem i to će biti nastavljeno i ubuduće ma koliko to smetalo Đilasu i sličnim njiemu", rekao je Dodik.

Što se tiče Nestorovića i njegove političke opcije, Dodik je naglasio da veoma ceni činjenicu da ne propuštaju priliku da stanu na stranu Republike Srpske i njenih interesa. "Đilas vuče poreklo sa ovih prostora, negde od Drvara, ali ga nikada nismo čuli da brani poziciju Republike Srpske. Ako može bilo čim da je ugrozi onda to čini spekulativno, kao i ovaj put što je uradio iznoseći neistine. Nikada nije stao na stranu Srpske, niti je dao bilo kakvu izjavu u tom smislu, ali mu zato ne smeta da pokaže svoj nizak kapacitet u spekulisanju", ocenio je predsednik Republike Srpske.

On je naveo da Đilas i ljudi oko njega u kontinuitetu kleveću Republiku Srpsku, "daju sramne kvalifikacije o nama, smatraju nas teretom, dok sa druge strane glorifikuju BiH".

Stoga, dodao je, Đilasu je i preostalo samo da "kleveće, izmišlja i podvaljuje", a narod u Srbiji i u Republici Srpskoj, davno je prepoznao njegovu političku opciju kao opasnu i zato ga nikada neće ni podržati.

"To pokazuje da se u Srbiji nema ko podržati osim Vučića i njegove strukture. Đilas permanentno pokazuje svoje podaništvo zapadu i zapadnim ciljevima koji su usmereni isključivo da devastiraju i Republiku Srpsku i Srbiju. Zato narod koji drži do Republike Srpske i Srbije ne bi nikada trebalo da da glas takvim političkim opcijama poput Đilasove", zaključio je Dodik.