HTELA JE DA SE UBIJE, A ONDA JE ŽIVOT IPAK POBEDIO: Novosađanka u najtežim trenucima saznala da će POSTATI MAJKA (FOTO)

Vojislav, mladi pisac iz Novog Sada objavio je na svojim društvenim mrežama priču o svojoj prijateljici koja je pre dve godine bila na ivici života i smrti.

Kao neko ko joj se u teškim trenucima našao i odvratio od najgoreg ishoda, Vojislav je na svojoj Fejsbuk stranici podelio srećne vesti - da je baš toj prijateljici bio na babinama.

"Ovu fotografiju ću nazvati 'Pobeda'.

Zašto baš pobeda? Zato što na ovoj fotografiji vidite ženu koja je pre nešto više od dve godine želela da se ubije. Ženu koju život nije ni malo mazio. Gazio je iznova i iznova a ona se podizala iznova i iznova. A onda jedne večeri došla je do tačke u kojoj više nije mogla da se podiže. Uplakana, psihički izmorena, došla je do mene da me zamoli da joj čuvam psa.

Kraj je. Spremila je lekove, izabrala je da na taj način ode sa ovog sveta koji je bio previše nepravedan prema njoj.

Znao sam da ne smem da je pustim da ode brzo kući. I nisam. Razgovor je trajao duboko u noć. Morao sam da joj dam nadu za budućnost. Morao sam da doprem do njene podsvesti i upalim svetlo nade, svetlo spasa. Uspeo sam, uspela je!

Epilog? Danas sam bio na babinama... Život je čudo! Dobila je ćerkicu.

Pobedili smo! Život je pobedio.", napisao je Vojislav.

"Kakav životni momenat" Ova priča dirnula je mnoge ljude na internetu. "Predivna priča", "Kakav životni momenat i blagoslov kad nekome daješ život iznova. Bravo!", "Ova me priča podsetila na savete moje majke. Kako trebamo biti tu za druge, kako ne smemo da budemo sebični, i da moramo da osećamo da volimo, pomažemo i dajemo ljubav. Zaista sam dirnuta ovom velikom pričom a još većim ljudima u njoj.", "Nažalost ja nisam uspela brata zadržati. Baš u taj čas kada je trebao da se vrati kod mene....je uradio to. Žao mi je i uvek će mi biti dok sam živa", bili su neki od komentara ispod objave ovog pisca.