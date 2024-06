Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O nedelji iza nas, terorizmu, pretnjama predsednici Skupštine Srbije, litijumu, rezoluciji crnogorske Skupštine o Jasenovcu govorili su: Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, Ilija Životić, stručnjak za bezbednost i Marko Lakić, novinar Politike.

PREDLOG BROJ 1: Terorizam

Brnabić je rekla da želi da se zahvali najpre Milošu Jevremoviću koji je pokazao izvanredan profesionalizam, na koji, kako kaže, svi treba da budu ponosni.

- Način na koji je on to uradio, da je prvo odbranio ono što mu i jeste bio zadatak i onda se postarao o sebi i to na najprofesionalniji način, najviše govori kako su običeni pripadnici naše službe bezbednosti. Hvala mu - rekla je Brnabić.

Kako kaže, bitno je i istaći da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja na svetu i da će se učiniti sve da tako i ostane.

Životić je rekao da je bezbednost podignuta na viši nivo, jer su se ljudi malo uznemirili što je normalno.

- Ljudima je drago da vide pripadnije unutrašnjih poslova jer se tako osećaju sigurnije. Takođe bih se složio da je postupak ovog žandarma zaista visok profesionalizam - rekao je Životić.

Kako kaže, on je stavio zajednicu i ambasadu ispred svog života i uradio je veliku stvar i dodaje da podržava predsednika da on treba da bude odlikovan.

- Ovakve stvari ne smeju da se generalizuju, ovaj zločin ima ime i prezime, ne smemo da dozvolimo da ovakve stvari poremete izuzetno dobar suživot nas i Bošnjaka - rekao je Životić.

Životić je rekao da moramo da sprečimo da se slične organizacije pojave, dodaje da vidimo kako je ovaj počinilac tretirao i sopstvenu suprugu, ističe da se Bošnjaci na taj način ne oblače i ne ponašaju.

- Bošnjačka nošnja nije takva, pogledajte kako se oni oblače. Ovo je apel i za njih da ne dozvole da im neko sa strane nameće nešto što nisu oni - rekao je Životić.

Lakić je rekao da je suština da vehabizam nije autohtona pojava u Sandžaku i Novom Pazaru. Dodaje da je to sekta koja je za vreme rata stigla u BiH.

- Ono što je interesantno, oni se vrlo prepoznaju. Nose kratke pantalone, brade i kratko su pošišani. Ono što ja znam jeste da ih se lokalno stanovništvo čak i boji. Oni nemaju veze sa našom lokalnom kulturom - rekao je Lakić.

Ističe da je ovo uveženo sa teritorije Bosne i Hercegovine. Dodaje da će istraga pokazati da li su oni zaista imali veze sa tom zemljom.

- Svaki pokušaj da se naruše neki odnosi mislim da neće uspeti. Ovde se radi o očigledno poremećenoj odnosi - rekao je Lakić.

Brnabić je istakla da ovako obučena žandarmerija ne može da se vidi u mnogo zemalja sveta. Dodaje da ne čudi što mnoge zemlje često od nas traže pomoć u obuci bezbednosnih službi.

Brnabić je rekla da je bezbednost građana na prvom mestu. Dodaje da ovo treba čitavu našu zajednicu i našu zemlju još dodatno da zbliži.

PREDLOG BROJ 2: Otvorena pretnja

Brnabić je rekla da će se truditi da se pokrene javna debata o ovom pitanju. Dodaje da mora da se razgovara, da narodni poslanici treba da pozovu i političare i organizacije, eksperte na tu temu.

- Moramo da razgovaramo o toj temi ali na osnovu činjenica. Meni je ovaj skup u petak bio neverovatan, takav festival licemerja nisam još uvek videla do sada. Da se tamo okupi grupa ljudi koji su prodali svoju zemlju Rio Tintu, a onda osnovali organizaciju Ne damo Jadar. Oni su prodali zemlju Rio Tintu, kum Dragana Đilasa je prodao zemlju. I šta onda ne može - rekla je Brnabić.

Kako kaže, od svih tih laži koje slušamo svaki dan, da znate što se tiče zemlje koja je potrebna za Rio Tinto, od 52 oni su otkupili 51. Dodaje da su to ljudi koji su prodali svoju zemlju, gde su živeli i imali svoja domaćinstva.

Brnabić je rekla da joj je pretnje uputio čovek iz Čačka, koji smatra da zna šta je bolje za kablarce. Dodaje da to nije važno, kao i da je tih pretnji bilo i biće.

- Ovo je bilo čudno samo zato što nekako nisu više pretnje na tviteru i mrežama, već pretnje koje stižu direktno na mobilni u 20 časa uveče - rekla je Brnabić.

Lakić je rekao da društvene mreže propagiraju šta žele a da ne snose nikakvu odgovornost za to. Dodaje da je suština to da je država podbacila u tome da objasni širokom građanstvu šta nam to sve donosi.

- To nema danas gde se ne koristi, mnogo je širih primera od same baterije koju treba samo da napaja. Kada su ljudi ne informisani i briga za zdravlje je univerzalna potreba i ako neko manipuliše time dobijamo ovo u čemu smo mi danas - rekao je Lakić.

Kako kaže, pitanje da ko i koliko poznaje činjenice. Dodaje da će Nemačka kopati istom tehnologijom koja bi se koristila u Srbiji.

- Poenta je u tome da moramo da obrazujemo populaciju i da im objasnimo šta to donosi. To je mnogo više od radnih mesta, već mnogo više znači za celu Srbiju - rekao je Lakić.

Brnabić je rekla da je moguće da Vlada nije učinila dovoljan napor da objasni koliko je bezbedan i siguran ovaj projekat, i koliko smo u svakom trenutku brinuli o zaštiti životne sredine.

- Dogodilo se nešto potpuno drugo. Kada su krenuli protesti i čitava ova priča o katastrofi litijuma i tog projekta, ne samo da nikada nije bilo bilo čega negativnog. Sve je bilo dobro i svi su jedva čekali da počne. Ja sam javno u Vladi potpisala memorandum o razumevanju sa Rio Tintom. Tu smo po prvi put rekli da će se poštovati svi međunarodni standardi živote sredine, da se neće izvoziti i da će sva isključivo domaća operativa da se koristi - rekla je Brnabić.

Kako kaže, nakon 20 godina Rio Tinta u Srbiji sve se menja ulaskom stranog faktora u zemlju.

- Svi oni koji se danas bude bili su tada na vlasti i upravo dozvolili ulazak Rio Tinta u Srbiju - rekla je Brnabić.

Dodaje da su oni ti koji su potpisali i odobrili njihov rad u Srbiji.

- Da litiju može nekoga da drži na vlasti, oni bi bili večno na vlasti, jer su oni ti koji su ga doveli - rekla je ona.

Kako kaže, do 2006. godine, kada neko završi istraživanje i traži pravo na eksploataciju, država otvara aukciju i odlučuje da li će država da radi to ili ko da više.

- Da li su bili korumpirani tada ili su korumpirani sada? Da li je moguće da toliko imaju oprečna mišljenja kada su na vlasti ili u opoziciji - rekla je Brnabić.

Životić je rekao da smatra da su strane službe odradile veliki posao tu, kako bi se dala prilika jednoj firmi iz regiona.

- Pokušali su da na taj način Srbiju bace na kolena. Litijum je za nas velika šansa, ukoliko to budemo radili bićemo deo rešenja globalnog problema. Za 30 godina nećemo više imati vozila na fosilna goriva, već isključivo na baterije - rekao je Životić.

Kako kaže, na nama je da odlučimo da li ćemo proizvodnjom tih baterija steći status partnera od poverenja.

Komentarišući TV prilog iz 2011. godine kada su meštani bili zadovoljni zbog investicije Rio Tinta i današnje vreme, kada je stav promenjen, Brnabić je rekla da misli da su neke velike svetske sile razumele da će Srbija tu bita prva u Evropi i da će najbrže napredovati, kao i da će Srbija biti zemlja koja će u velikoj meri određivati dalji ekonomski razvoj Evrope, jer bi imala monopol za evropski litijum, kao i da je 2020. i 2021. godine novcem iz inostranstva i tzv "ekološkim aktivistima" povučena kočnica.

Dodala je da su nas u međuvremenu druge zemlje, poput Nemačke, prestigle, jer će ta zemlja imati soju eksploataciju sopstvenog litijuma pre Srbije.

- Mi i da sada promenimo mišljenje i da sada svi u Srbiji guraju to kao što su gurali 2011. godine, sve i da se to desi najbrže na svetu, mi možemo da imamo naš litijum 2028. godine, a Nemačka će ga imati u trećem kvartalu 2026. godine - rekla je Brnabić.

Dodala je da se, ako se nastavi da se o tome raspravlja politizovanjem ljudi zarad neke minimalne, eventualne koristi, usporava Srbiju, navodeći primer nevladinih organizacija koje ne žele bilo šta što je dobro za Srbiju, a što će, kako je rekla, gurati predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

PREDLOG BROJ 3: Rezolucija o Jasenovcu

Brnabić je, komentarišući ovaj predlog, rekla da smatra da je ovo velika i važna stvar.

- Meni je beskrajno tužna, ali i zanimljiva reakcija zvaničnika iz Hrvatske. Odjednom je to neprijateljski akt prema Hrvatskoj, a nisu tako mislili kada su bili kosponzori srebreničke revolucije - rekla je Brnabić.

Lakić je rekao da oni istoriju tumače kako njima odgovara. Kako kaže, misli da je ovo pun pogodak, i kaže da su Crnogorci osvetlali svoj obraz u zadnjem trenutku.

- Mislim da se Hrvatima ovo vrlo ne dopada, ali smatram da srpske žrtve zaslužuju pijetet. Srbi u Crnoj Gori su uspeli da ispune svoje obećanje. Da li će to voditi ka nekim novim podelama u regionu, ne znam, nadam se da neće - rekao je Lakić.

Kako kaže, Hrvati smatraju da je Jasenovac daleka prošlost, za razliku o Srebrenice.

Ističe da na neki način može da nam bude krivo što Srbija nije to pitanje vratila u žižu javnosti, jer mi sami sebi dugujemo to. Dodaje da su naša braća iz Crne Gore uspela da to urade kako treba.

Životić kaže da je to jedan bratski potez, i dodaje da opsednutost Hrvata Aleksandrom Vučićem može da uđe u anale i istoriju.

Brnabić je rekla da je ono što je neverovatno to da Hrvatska preti Crnoj Gori njihovim evropskim putem. Dodaje da će biti zanimljivo videti da li će ih stvarno blokirati zbog te rezolucije.

- Biće zanimljivo videti tu evropske vrednosti na koje se pozivaju - rekla je Brnabić.

Kako kaže, činjenica da u blizini Jasenovce postoji i dalje tabla na kojoj piše "Za dom spremni", govori više od svega.

Lakić je glasao za predlog broj 3. Dodaje da mu se dopada taj način kako su oni to uvezali i na koji je način rezolucija međunarodno prepoznata.

Životić je takođe glasao za broj 3 i to zbog toga, kako kaže, kako su Hrvati reagovali na to sve.

Brnabić je glasala za predlog broj 3. Kako kaže, smatra da je to važna stvar i da u budućnosti i mi treba da učinimo dodatne napore da osvestimo i našim prijateljima iz Evrope kakav se genocid nad srpskim narodom dogodio u NDH.

Slobodna trgovina sa Kinom stupa na snagu sutra Sutra, kako kaže, Brnabić, stupa na snagu ugovor o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Autor: Redakcija Pink.rs