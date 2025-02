'DIJALOG I RAZGOVOR NEMAJU ALTERNATIVU' Jakšić u 'Hit tvitu': Na fakultetima predaju večiti studenti, lažna univerzitetska elita se međusobno podržava

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Verice Bradić večeras su bili Margareta Smiljanić, predsednica SKONUS-a, Miloš Pavlović, student medicine, Aleksandar Jakšić, član Predsedništva SNS-a.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

PREDLOG BROJ 1 - Pozivi na dijalog

Govoreći o negodovanju nakon učešća u prošloj emisiji, pogotovo od strane profesorke BIljane Đorđević, Smiljanić kaže da je blokada donela da svako od studenata ko iznese drugačije mišljenje, ili ne podržava, biva targetiran na društvenim mrežama.

- Ne obazirem se na te komentare, svako ima pravo na svoje mišljenje... Ova situacija je dovela do toga da je došlo do velike podele među studentima - kazala je Smiljanić i dodala da se nakon povratka na fakultet može očekivati podela na one koji su bili u blokadi i koji nisu, te istakla da profesori moraju biti neutralni i da podele nisu dopustive.

Povodom toga što su neki negativno komentarisali to što je dobila Svetosavsku nagradu Smiljanić kaže da mnogi zloupotrebljavaju funkcije i prava koje imaju.

- Mislim da studenti treba da se bave studentskim organizovanjem... Mislim da dekani i rektori treba da se bave unapređenjem profila i usavršavanjem nastave - rekla je Smiljanić.

Povodom napada na njega od strane docentkinje Pavlović i drugih kaže da je on na skupu u Jagodini samo izrazio zahvalnost prema državi koja finansira njegovo školovanje i omogućava da bude na budžetu, da ima pravo na dom i na menzu.

- Ja sam u petak govorio na skupu zbog svega toga. Posle skupa, nakon samo pet minuta počele su da mi stižu poruke, pretnje, moja porodica se uplašila, morao sam da napustim dom, sada dobijam toliko poruka podrške od mnogih kolega, i onih koji misle drugačije i koji misle isto, ali i od nekih profesora - naveo je Pavlović.

Kako je rekao, Plenumi su depersonalizovani i nikada se ne zna ko će ga voditi.

- U mom govoru ja nikada nisam rekao da govorim u njihovo ime, nisam ih pomenuo, ne znam zašto se ograđuju od mene... Time što sam govorio sam stavio sebi metu na čelo, te ljudi koji se sa mnom ne slažu mogu da mi šalju poruke i negativne komentare - kazao je Pavlović i dodao da i on ima drugačije mišljenje, ali da nikada nije želeo da menja tuđe.

Upitan da li je Dodikov čovek Pavlović kaže da nije član nijedne političke partije i da je samo veliki patriota, te dodao da je iz Doboja.

Jakšić je rekao da je mladost sama po sebi buntovna i da razume blokade, ali da ne razume da niko nije rekao Aljbinu Kurtiju da su mu krvave ruke zbog svega što je uradio.

- Napadaju nam crkve, patrijarha - kazao je Jakšić i dodao da Ekonomski fakultet ima dvostruke aršine i da se sada za strance održava regularna nastava.

- Ako se ovako nastavi mi za godinu dana nećemo smeti da kažemo da smo Srbi u Srbiji. Žao mi je što su studenti izmanipulisani - dodao je Jakšić.

Kako je naveo, i opozicija zloupotrebljava studente jer samo želi fotelju bez izbora.

- Treći koji zloupotrebljavaju studente su strane zemlje koje imaju interes da destabilizuju Srbiju - kazao je Jakšić i dodao da je uz predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U emisiji su prikazani radovi dr Ivana Vujačića kojem je zvanje na fakultetu produženo, iako je navršio 65 godina, te pojasnio da je to protivustavno.

- Tri meseca nakon odluke suda Univerzitet je doneo odluku da mu se produži zvanje na fakultetu - naveo je Jakšić i dodao da je rektorka Ivanka Popović tada na čelu Univerziteta.

Kako je rekao, prosvetna inspekcija je konstatovala da postoje propusti na Ekonomskom fakultetu.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Jakšić je naveo da je Đorđe Janacković predložio da se za rektora evidentira dr Ivanka Popović, te pojasnio kako je projekat Ministarstva realizovan preko privatne firme Janackovića.

- Da biste bili izabrani za docenta morate da objavite dva rada, pogledajte referat Jove Bakića na osnovu kojeg je izabran za docenta - pokazao je Jakšić i objasnio da njemu na osnovu referata nije trebalo da bude dodeljeno to što jeste.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Jakšić je pojasnio i da Bakić nema kapacitet da napreduje i dodao da u njegovom referatu stoje određene informacije koje mu nisu bile normalne, te naveo to da je Bakić studirao 13 godina ono što se studira 6.

- On je osnovne studije završio za 7, za 6 je završio ono što se studira dve - kazao je Jakšić i istakao da se lažna univerzitetska elita međusobno podržava.

Kako je rekao, nama najgori studenti predaju.

Smiljanić je navela da svi moraju da sednu za isti sto i da se dijalogom reši kako nastaviti dalje.

- Sada jedini cilj treba da bude realizacija nastave - ocenila je Smiljanić i dodala da su školarine jedna od tema kojom se moraju pozabaviti.

Pavlović je rekao da su mu stariji pričali da nikada nije došlo do potpune obustave nastave.

- Ono što je rektor rekao je da plan za realizaciju nadoknade nastave postoji. Nadam se da rektor priča istinu i da on postoji... Mi smo izgubili decembar, janura, ulazimo u februar i koliko je realno da to nadoknadimo - upitao je Pavlović.

Kako je pojasnio, nastava na Medicinskom fakultetu ima tri načina, predavanja, seminare i vežbe, koje podrazumevaju rad sa pacijentima.

- Kolege koje misle kao ja samo traže znanje... U medijima se sada eksponiraju studenti u blokadi, a ne vidi se druga strana, oni koji žele da uče - kazao je Pavlović.

Govoreći o govoru Dragana Bjelogrlića u Novom Sadu, koji je, prema snimcima na društvenim mrežama, jedva pročitao, Smiljanić kaže da se politika provlači još od početka blokade, a da je sada na Plenumu da se od politike ogradi.

- Plenumi sada treba da odgovore studentima i da budu dosledni sa svoja četiri zahteva i da ne dozvole da politika ima veze sa tim - rekla je Smiljanić.

Kako je rekla, na fakultetima postoje tribine, razgovori sa studentima na kojima učestvuju glumci čija je sada uloga politička.

- Mislim da se i studenti sada pitaju zbog čega je juče došlo do onakvog programa - ocenila je Smiljanić.

Jakšić je predložio da Ivanka Popović treba da govori o korupciji i nepoštovanju Ustava, jer u tome ima iskustva.

Govoreći o Dejanu Šoškiću Jakšić kaže da je on bio u isto vreme bio direktor i suvlasnik firme koja se bavi proizvodnjom softvera, koji koriste banke, a u tom trenutku je i funkcioner, odnosno guverner NBS.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

- Čovek je 4 meseca bio predsednik Saveta banki i direktor firme, a godinu dana nakon toga ostaje suvlasnik firme - rekao je Jakšić i pokazao dokumenta.

Čovek kojem je poklonio svoj udeo u pomenutoj firmi, angažuje kao konsultanta u banci, dodaje Jakšić.

Prema njegovim reči, za pomenute je spas što institucije ne rade.

- Ovi ljudi su potpuno izgubili kompas - kazao je Jakšić i dodao da sve referate Miloša Božovića potpisuje Branko Urošević.

Vidite, za njih pravila ne važe, oni su simboli korupcije, hvala im za laži koje su izneli o meni, vratio sam im istinom koju ne mogu da ospore.

Jakšić je naveo da je Aleksandar Jovanović Ćuta na listi naveden kao producent.

- Ja sam poslao zahtev FDU, a dekan mi odgovara da FDU dostavlja informaciju da je Aleksandar Jovanović Ćuta upisao fakultet 1986. godine i da nije završio fakultet - kazao je Jakšić i dodao da narod treba da vidi ko se nudi da bude u prelaznoj Vladi.

Smiljanić je upozorila da ćemo doći u situaciju pobuna jer pojedini studenti sada studiraju, polaži, što pravi veliku razliku.

Pavlović je kazao da je potrebno pitati stručna lica kako izaći iz ove situacije.

- Prokomentarisao bih blokadu u Novom Sadu, drago mi je što mladi ljudi imaju empatiju prema žrtvama, ali mi se nije svideo način na koji je to pokazano. Mladi ljudi su budućnost i oni su puni energije, treba izdržati blokadu 24 sata... Tu energiju treba usmeriti i na nešto drugo - naveo je Pavlović i dodao da smo juče videli i stvari koje nisu primerene komemorativnom skupu.

Pavlović je kazao da su studenti koji žele da uče sada stavljeni u ruke Plenuma i da je sve dalje sada upitno.

- Ja bih ovim putem apelovao na predsednika Republike da pozove rektore na razgovor... Smatram da je ova vlast pokazala da može itekako dugo da razgovara... Imali smo do sada priliku da vidimo da je razgovor sa poljoprivrednicima trajao oko 12 sati i da se nije izašlo dok nije nađeno rešenje - podsetio je Pavlović.

Povodom izjave Srđe Popovića koji je otkrio kako funkcionišu obojene revolucije Jakšić kaže da je to deo lažne elite i lažnih moralista.

Upitana o formiranju Radnih grupa o ispunjavanju zahteva Smiljanić kaže da treba odgovoriti dijalogom i da studenti treba što pre da se vrate na nastavu.

Osvrćući se na izjavu Miloša Jovanovića da studenti ne mogu znati bolje od profesora Jakšić kaže da je njegov poslednji rad na Pravnom fakultetu od 2019. godine.

- On vređa studente, kaže da su glupi...Ne, on samo manipuliše - ocenio je Jakšić.

Kako je rekao, svima je jasno da su zahtevi ispunjeni, samo što niko to neće da prizna.

PREDLOG BROJ 2 - Rasinski okrug

Jakšić je komentarišući ovaj predlog rekao da je predsednik Vučić drugačiji od svih predsednika i da on ide među narod da čuje probleme ljudi, a ne da priča.

- Rezultate niko ne može da mu ospori... Njegov jedini cilj je da uđe u istoriju... Bio je isečak o stranim službama, oni ne shvataju da je naš narod slobodarski i ne voli podanike - kazao je Jakšić.

Prema njegovim rečima, u ovakvim vremenima ljudi počnu da se vode emocijama.

- Pogledajte, čitava kampanja u opozicionim medijima se zasniva na broju ljudi koji se pojavi na protestima... Da budem jasan, svaki građanin je bitan... Mi smo pre 13 meseci imali izbore - podsetio je Jakšić i istakao da je za aktuelnu vlast glasalo više od dva miliona ljudi i da je 95 odsto onih koji nisu glasali za vlast protiv biranja vlasti na ulicama.

Jakšić kaže da neki mladi nisu svesni šta znači srušiti sistem države.

- Ja pozivam studente da registruju Studentsku stranku i da ako narod to hoće, onda je obaveza svih nas to da podržimo - rekao je Jakšić.

Upitan da prokomentariše ostavku Miloša Vučevića Jakšić kaže da mu je žao što se to desilo i da mu je žao što nije taj predlog stavljen na glasanje.

- Radi se o velikom rodoljubu i čoveku... Ja njegovu ostavku vidim kao moralni čin čoveka. Kad se to u Srbiji ranije desilo - upitao je Jakšić.

Prema njegovim rečima, nikada nije bio cilj ispunjenje zahteva, već nasilna smena vlasti na ulici.

Smiljanić je istakla kolika je potreba da se iz trenutno situacije izađe.

Pavlović je naglasio da Srbija treba da bude iznad svih i da njena budućnost treba da bude prioritet.

Glasanje

Marija je glasala za predlog broj 2.

Druga Marija je takođe glasala za predlog broj 2.

Glasanje u studiju

Miloš Pavlović je glasao za predlog broj 2.

Smiljanić je glasala za predlog broj 1.

Jakšić je takođe glasao za predlog broj 1 i istakao da dijalog i razgovor nemaju alternativu.

Pobednički predlog je predlog 2 - Rasinski okrug.

pročitajte još VUČIĆ O ODLUKAMA TRAMPA: Ukoliko NED bude dobijao manje ili nimalo novca dolazi bolje vreme

Autor: Pink.rs