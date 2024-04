Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti večerašnjeg Hit Tvita bili su Dejan Ristić, direktor Muzeja genocida, šefica srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) Biljana Pantić Pilja, Branko Branković, bivši ambasador pri UN i Radoslav Milojičić Kena, narodni poslanik.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Predlog sa najvećim brojem glasova odnosi se na rezoluciju o Genocidu i njenom mogućem usvajanju u UN.

PREDLOG BROJ 1 - Genocid

Branković je rekao da nije uobičajeno da bilo ko traži da neko povuče rezoluciju, posebno, kako kaže, u sadašnjoj situaciji kada se zna ko je podneo i zašto je podneo.

- Mi treba da pokušamo sve svakako - ističe on.

Kako kaže, sponzoru rezolucije se uvek uvlače pod kožu mnogima koji podnose istu, iz raznih političkih razloga onih koji to sponzorišu.

Ristić je rekao da se ovde radi o indukovanom pitanju, ponovnom pravljenju veštačke krize.

- Real politika trpi sve, pa samim tim trpi i negiranje istorijskih činjenica i konteksta. U Srebrnici se dogodio zločin protiv čovečnosti, ali ne i genocid. Nije postojala genocidna ni namera niti radnja - rekao je Ristić.

Kako kaže, sada se pokušava stigmatizacija čitavog jednog naroda i države, u kontekstu toga da se nadograđuju presude Haškog tribunala i da se nametne istorijski narativ koji bi bio zacementiran u UN.

- Ovde se krši i povelja UN, koja jasno kaže da se bezbednosna pitanja raspravljaju u Savetu bezbednosti - rekao je Ristić i dodao da se pokušava izbegavanje njih, svesno kršeći procedure.

Kako kaže, to sve krše vodeće zemlje zapadne demokratije. Dodaje da je na delu pravo jačeg.

- Naučna zajednica je aklamativno zauzela stav da se tamo nije dogodio Genocid - rekao je Ristić.

Ističe da to može da izazove domino efekat, gde će se razne grupe i sekte setiti zločina koji su izvršeni nad njima i da traže svoja prava.

- To je totalno obesmišljavanje genocida - ističe on.

Ristić je rekao da se ovde radi o istorijskoj etičkog stigmatizaciji jednog naroda, a ne o pravdi. Dodaje da ovo otvara Pandorinu kutiju, a niko, kako ističe, ne može ni da zamisli šta može da se nađe u njoj.

Branković je rekao da je Haški sud ilegalan i njegove presude su nelegalne.

Pantić Pilja je rekla da je jasno da hoće Srbiji i srpskom narodu da stave etiketu genocidnog naroda. Dodaje da joj nije jasno zbog čega se ovo dešava i zašto je priča sada pokrenuta.

- Ova priča ne može da doprinese pomirenju, prave nove konflikte posle 29 godina. Mi nikada nismo rekli da se tamo nije desio zločin. Ali nije bilo genocida. Ni po jednoj osnovi to ne može da bude genocid - rekla je Pantić Pilja.

Milojičić Kena je rekao da je ponosan na predsednika koji je otišao u Potočare i poklonio se žrtvama, a za uzvrat je jedva izvukao živu glavu.

- Time je napravljena razlika između nas koji osuđujemo sve zločine, i onih koji osuđuju samo svoje. Mi ovo možemo posmatrati iz dva ugla, političkog i pravnog. Ja sam neko ko misli da je Srbiji mesto u Evropi, ali nam oni sada izbijaju argumente iz ruku - rekao je Milojičić Kena.

Kako kaže, Vučić je otišao da se bori za očuvanje naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Dodaje da ako se on ne bude izborio, našim unucima će neko za 100 godina da govori da smo genocidan narod.

Rekao je da je na delu pritisak na Srbiju i predsednika Srbije, da se preda Kosovo, da se odreknemo Republike Srpske. Dodaje da je sve smišljena taktika kako bi se povinovali svemu tome.

- Prevarili su se jer sa Vučićem ne mogu da razgovaraju na taj način, interes svakog čoveka u Srbiji jeste da Vučić ostane što duže na vlasti jer se bori za Srbiju - rekao je Kena.

Ristić je rekao da je Gaza vrlo inspirisala ovo što se dešava sada oko Srebrenice, dodaje, međutim, da su to nespojive stvari.

- Biće teško da se izborimo, ali moramo. Da pokazujemo činjenice, alarmirali smo međunarodnu naučnu javnost, koja je izjavila da se tamo nije dogodio genocid. Mi to sada plasiramo i to dovodi do ozbiljne krize. Ovo sve ne govore samo srpski istoričari. Zamolili smo vodeće svetske stručnjake da se oglase i jesu - rekao je Ristić.

Kako kaže, Srbija nikada nije sporila da se tada dogodio zločin, na teritoriji Srebrenice se dogodio čitav niz zločina protiv čovečnosti i protiv srpskog naroda.

Milojičić Kena je rekao da dok se ovo sve dešava Lazović sedi u Bundestagu i ne sme da pita ništa o rezoluciji. Gospođa Tepić je, dodaje, potpisala da mi treba da se proglasimo genocidnim narodom. Dodaje da njih ne zanima ni narod ni rezolucija. Kako kaže, samo gledaju kako da dođu na vlast.

Branković je rekao da je ovo što se dešava u Ukrajini poslednji ekser u međunarodnom poretku. Dodaje da je NATO doktrina propala.

- Koliko god da rade, oni traže da nađu neki izgovor kojim bi se barem još malo zadržali u međunarodnom poretku. Onog trenutka kada stane rat u Ukrajini, svi lete sa vlasti - rekao je Branković.

Ristić je rekao da je ovo borba za istorijsku istinu, i da je zato bitno da budemo jedinstveni.

- Pitanje je da li ćemo uspeti, jer su u ovom pitanju ujedinjene najveće svetske sile - rekao je Ristić.

Pantić Pilja je rekla da Vučić ne može da okrene leđa i da ne priča sa jednom Nemačkom, Francuskom i Amerikom, dodaje da on njima kaže šta misli. Kako kaže, on njima direktno kaže šta misli, ističe da to njih zapravo i nervira, ali činjenice su na našoj strani.

- Ukoliko ovo usvoje zgaziće sve norme međunarodnog prava - rekla je ona.

PREDLOG BROJ 2 - Savet Evrope

Pantić Pilja je rekla da je ova tema na stolu unazad već godinu dana. Dodaje da je na kraju kulminiralo i da se donela odluka.

- Želim da se zahvalim svojoj delegaciji. Svi su dali svoj doprinos i borili se. Bilo je dosta mučno, ko god je pratio raspravu, video je da svi podržavalju istorijski momenat ulaska tzv. Kosova u Savet Evrope. Ona ne možete ni očekivati da ustanete i osmehnete se i kažete da nisu u pravu. Možda jesam bila oštrija, oni nisu navikli na takav vid govora, ali zaista treba da se čuje kako srpski narod živi tamo - rekla je Pantić Pilja.

Kako kaže, borili smo se i na komitetima, i svi su se oštro suprostavili mišljenju Dore Bakojani.

- Šta će nama zaštita ljudskih prava ako tamo teče med i mleko i nema narušavanja ljudskih prava. Ona je ispala jako licemerna - rekla je Pilja.

Kako kaže, ona je mišljenje promenila na poziv Kurtija. Dodaje da je zaboravila da kaže da je imala autorizovanu posetu i da je trebalo da ide u Prištinu i u Beograd, i jedino nije bila u Beogradu.

- Sve je išlo ka tome da se radilo iza leđa - rekla je Pantić Pilja. Dodaje da su očekivali ovakav rezultat, ali ističe da 40 glasova nije malo i pokazuje da nema jedinstva u Savetu Evrope.

Kako kaže, pokazali smo da ne poštuju svoj statut, gde član može da bude samo država.

Branković je rekao da je vrhunac hipokrizije kada Bakojani kaže da je na Kosovu "funkcionalna demokratija". Dodaje da je ona obrukala sebe i Grčku, zemlju odakle je demokratija i potekla.

- Ne bih se iznenadio, uz dužno poštovanje prema mnogima, da ona negde osvane u sredozemlju u nekoj vili koju je dobila za ovo što radi - rekao je Branković.

Ističe da para buši gde burgija neće. Dodaje da je žalosno i to što će se Grci uzdržati, oni nisu priznali Kosovo i treba da glasaju protiv.

- Ovo je sve jedna podzemna igra, ali verujem da je ogroman pritisak na svih 5 zemalja koje nisu priznale Kosovo - rekao je Branković.

Milojičić Kena je rekao da Kosovo nije član UN, pa kao takvo ne može biti član Saveta Evrope. Dodaje da mu je žao što su oni postali pristrani i kaže da tamo nema pravde ni prava za Srbiju.

- Ne znam zaista da li je neko tamo svestan da je Kurti ratni zločinac koji je osućen na 15 godina za ratne zločine - rekao je Kena.

Ističe da morate biti ili ludi ili slepi da dođete ovde u Srbiju i iznosite lažne priče i šarene laže.

- Srbija je pokazala čojstvo i junaštvo kada nije dozvolila Hitleru da prođe kroz našu zemlju i dođe do Grčke. Ja se nadam da oni to nisu zaboravili. Ali videli smo da mnoge države sa kojima imamo prijateljske odnose, nisu to blagonaklono vratili Srbiji - rekao je Kena.

Ristić je rekao da je uvek bolje biti akter u političkom dijalogu nego biti nemi posmatrač.

- Da li će Srbija izaći iz Saveta Evrope ili ne, smatram da je poslednja moguća opcija. Ovde treba proširiti sliku kao u slučaju rezolucije u Srebrenici - rekao je Ristić.

Dodaje da proces razgradnje Jugoslavije nije još uvek završen. Kako kaže, posle Kosova postoje planovi da se to nastavi. Kaže da je zato jako važno da sačuvamo Kosovo u okviru naše države.

- Ne može da postoji Srbin koji može da bude spreman da preda Kosovo i Metohiju. Ovde se radi ne samo o očuvanju elementarnih princima međunarodnog javnog pranja, već teritorijalnog integriteta jedne države - rekao je Ristić.

PREDLOG BROJ 3 - Konfuzija

Milojičić Kena je rekao da je slušajući sve što se dešava, sa jedne strane razočaran kakvu opoziciju imamo, ali im i kako dodaje, zavidi kako je njima lepo.

- Oni se svađaju kao neka deca u obdaništu, ta koalicija je završila onako kako je i nastala. Rekao sam im da su mnogi od njih i meni lično govorili šta misle o Đilasu, pa mi nije bilo jasno kako mogu sa njim u koaliciju - rekao je Kena.

Kako kaže, u Beogradu očekuje najbolji rezultat na predstojećim izborima.

Ristić je rekao da je njegov utisak još od predizborne kampanje za parlamentarne izbore, da su opozicione stranke u određenoj konfuziji.

- Sada kada su sve dobili, opet jedan deo hoće na izbore, a drugi neće. Imate tri zahteva i sve vam se ispuni i na kraju dobar deo njih kaže da ipak neće - rekao je Ristić.

Kako kaže, koji je to stepen nepouzdanosti i neozbiljnosti. Ističe da ga to brine kao građanina.

Pantić Pilja je rekla da joj više ništa nije jasno, i da se pita da li je građanima bilo šta jasno, posebno glasačima opozicije.

- Iako je SNS imala većinu na izborima, dali smo im i raspisali nove izbore. Raspisani su novi izbori, 1. aprila im Ana Brnabić pruži ruku i kaže da se dogovore. Međutim, njih to ne zanima, oni hoće da uređuju javni program, kontrolu biračkog spiska i da izbori budu 2. juna - rekla je Pantić Pilja.

Kako kaže, desilo se i to da su dobili sve izbore 2. juna, a onda su oni izašli i rekli da neće izbore. Dodaje da su se Đilasu otrgli mnogi i skupili su hrabrosti da mu kažu ne, i da rešili da izađu na izbore.

- Mislim da je svima dozlogrdilo i da više niko ne može da ih trpi, da je ostala jedna mala tužna skupina ljudi koji kažu da neće na izbore, ne priznaju ih ali uđu u Skupštinu i primaju platu - rekla je ona.

Branković je rekao da nije siguran šta može da očekuje od njih. Dodaje da država zna šta su joj nacionalni interesi, a to njima ne odgovara i zato su na sve načine protiv ove sadašnje vlasti.

Ristić je rekao da se dvoumi između prvog i drugog predloga. Dodaje da teška srca, ako mora, bira predlog broj 1.

Branković je glasao takođe da predlog broj 1.

Kena je glasao za predlog broj 3.

Pantić Pilja je rekla da je njen izbor predlog broj 1.

