NEVEROVATNO OTKRIĆE - Ispod Baltičkog mora pronađena najstarija megastruktura u Evropi (FOTO)

Najstarija i najveća megastruktura u Evropi pronađena je ispod Baltičkog mora. Reč je o zidu koji se proteže oko 1 km, a izgradili su ga ljudi iz kamenog doba pre 11.000 godina. Ali zbog čega?

Kako to inače se događa u arheologiji i ova megastruktura je otkrivena sasvim slučajno. U jesen 2021. godine geolozi sa Univerziteta u Kilu su otkrili neobičan niz kamenja, dug skoro 1 km, na dnu Meklenburškog zaliva. Lokacija se nalazi oko 10 kilometara od Rerika u Nemačkoj, na dubini od 21 metar, piše portal Sve o arheologiji.

Istraživači su svoje otkriće prijavili državnoj agenciji Meklenburg-Vorpommern za kulturu i zaštitu spomenika (Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern LAKD M-V), koja je zatim koordinirala dalja istraživanja. Ova struktura nije nastala prirodno, već ju je ljudska ruka napravila.

Nakon podvodnih arheoloških istraživanja, tim istraživača iz različitih disciplina je zaključio da su lovci-sakupljači iz kamenog doba verovatno izgradili ovu strukturu pre oko 11.000 godina. Ali zašto? Za lov na irvase.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu PNAS. Naučnici su koristili savremene geofizičke metode za kreiranje detaljnog 3D modela zida i rekonstrukciju strukture drevnog pejzaža.

