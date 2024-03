STARCA OPTUŽILI DA SE BAVI VEŠTIČARENJEM: Naterali ga da hoda po užarenom uglju, poznato ŠTA SE NA KRAJU DESILO

Bizarna priča stiže iz grada Murbad, u indijskoj državi Maharaštra, gde je veća grupa ljudi, navodno, naterala 75-godišnjaka da hoda po užarenom uglju.

Na društvenim mrežama kruži snimak incidenta, zabeležen 4. marta, a čovek je optužen da se “bavio veštičarenjem”.

Na snimku se vidi bosonogi čovek koji “igra” po užarenom uglju, dok oko njega stoji veća grupa muškaraca. Neki od njih imali su štapove u rukama.

U pojedinim kulturama “hod na vatri” smatra se testom čistoće i otpornosti.

Drama je trajala nekoliko minuta, nakon čega se 75-godišnjak srušio na zemlju. Ljudi su se razišli, a porodica je prijavila slučaj policiji.

