TUGA! Mladi trener PREMINUO posle SRČANOG UDARA prvog dana na novom poslu!

Tužna vest stiže iz Norveške gde je preminuo ambiciozni trener u 39. godini.

Naime, bivši norveški fudbaler Munir Hamud je preminuo posle srčanog zastoja prvog dana na novom trenerskom poslu. Hamud je kao trener radio u norveškom Stromsgodsetu, gde je igrao osam godina.

Nastupao je i za mlade selekcije Norveške, ali nije nikada debitovao za A reprezentaciju.

Kada je završio karijeru, odlučio je da ostane u svetu fudbala, te je radio za Stromsgodset, ali u NFF Buskered akademiji sa najtalentovanijim igračima.

Sada je stigao u Stromgodset i smrt ga je zadesila prvog dana na njegovom novom poslu. Norvežani se emotivno opraštaju od njega i gotovo svi su u neverici.

Prosto ne mogu da veruju da Hamuda više nema, a treba istaći da je on Strmgodstetu doneo šampionsku titulu u Norveškoj 2013. godine.

Curse of the Mandates -



Mounir Hamoud -



39 Years of Age -



The Former Norway player passed away following a cardiac arrest.https://t.co/YYmAeefBCH pic.twitter.com/ewLIDrmoZu