ŠOK! Uključio se Ramiz iz Novog Pazara u programu uživo, pa progovorio o Milici Veličković! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Slađu Poršelinu i Sofiju Janićijević. Usledilo je novo telefonsko uključenje javila se gledateljka.

- Jovana ovde iz Batajnice. Što uradi to prijatelju moj? Svaku emisiju sam zvala samo tebe da čujem. Toliko lep, zgodan i pametan - rekla je gledateljka.

- Ja sam takav i to je to. Ja u malom mozgu to nisam imao, nisam razmišljao. Meni je žao što sam to uradio - rekao je Terza.

- Ti i Comara ste bili, to je to. Da si se ti bar zaljubio u Sofi, gde nađe ovu presvetu? - pitala je gledateljka.

- Ja sam se zaljubio. Ja u to ne verujem, sad vi sudite - rekao je Terza.

- Milica je u jednom lajvu na Tiktoku rekla da ste se čuli i da ti je ponudila da vodiš malenu na more, a da si ti rekao da to ne dolazi u obzir, a da ona ne ode negde da završi nešto - rekla je gledateljka.

- Bože sačuvaj. Ja ne znam da li imam te poruke. Ja bih sad otišao da mi ona dozvoli da vidim dete. Blokirao sam je jer ne želim da ispadne nešto. Čekaću je kad dođe - rekao je Terza, nakon čega se uključio sledeći gledalac:

- Pozdrav, sa vama je Ramiz iz Novog Pazara. Terza, neka te bude sramota kad ne možeš imena da mi se setiš. Spomenut je ne znam ko za Milicu i onda i Pazarac. Taj Pazarac nisam ja. Ja je volim kao da mi je ćerka, to zna i Terza. Milica je bila kod mene na moru kad je krenula, bila je moj gost. Taj Pazarac nisam ja. Nije bila ni sa tim Pazarcem, to znam i ja. Terza ima jedno prelepo i veselo dete. U životu nisam video tako veselo dete. Ako dođem ponovo izvrnuću sve! - rekao je Ramiz.

