Munjez se ogolio do koske, progovorio o druženju sa Terzom, pa priznao: Nije mi se svidelo ono obraćanje Milici na žurci (VIDEO)

Au!

Ivana Šopić dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Ne menjam mišljenja kao pojedinci, kako sam mislio najbolje na svetu Terzi, tako i dalje mislim. Imao je najgore postupke, svoj krst sam nosi, neću ja da ga osuđujem. Ostavilo mi je utisak da je rekao jako pijan: "Comara volim te", to nikada nisam čuo za Sofiju da je rekao. Nismo pričali o tome, čudno mi je to, biću odan ovog puta, pošto mi se to u jednu ruku nije svidelo, jer ispada smešan, a ima simpatije prema Milici. Da su Sofija i Milica tu, on bi uvek izabrao Milicu. Ne piju mi vodu priče da je zaljubljen u Sofiju, da su napolju, ne bi joj se javio nikada. Smatram da ide u pogrešnom pravcu time što je spustio loptu, tj. u ovoj komunikaciji koja ide ka nekoj vezi...Složiću se s tim da nema nazad, Milica kada je izašla rekla je: "Ispratiću šta ćeš da radiš ovde". Ne može da se zaboravi činjenica koliko su se voleli ovde, imaju zajedničko dete koje će ih vezivati ceo život. Danas sam mu skrenuo pažnju da ne treba da daje na značaju nekim devojkama, jer svi jedva čekaju da ga dočekaju na penal...Što se tiče Sofije, ja sam te jednom uvredio, krivo mi je, bio sam besan. Malo pre je Mateja rekao za tu igru, video sam da si okej lik. Ako radiš nešto s namerom, vaša je sramota. Stvarno sam bio iznenađen da neke stvari nisam video, možda je Terza trebao meni da pokaže ili da mi kaže, šapne ili namigne, stvarno nije. Ništa nisam znao da se dešava između njih, video sam na snimku i neku emociju. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu, naravno - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić