Na stubu srama: Mima osuđena da je prevarila Gruju, pa zaratila sa Terzom, on priznao da su se sinoć poljubili, ona završila u suzama! (VIDEO)

Au!

Učesnici Elite danas biraju osobu sa najmanje samopoštovanja.Prvi je svoj stav o tome dao Uroš Stanić.

- Prva je Aneli Ahmić. Osoba koja ima najmanje samopoštovanja, šta je sve dozvolila sebi. Opraštala je osobama koje su joj vređale dete. Broj dva je Ana Nikolić koja je pokazala sve kako je oprostila prevaru na sahrani njenog oca. Treći je Bebica. Opraštao je Miljani se*s sa Zolom. Pokazao je da nema poštovanje prema sebi kada je oprotio Teodori sve sa raznim muškarcima - rekao je Uroš.

- Prvi su Mima i Gruja. Oprostio joj je sve sa Rajačiće, pa onda završio opet sa njom - rekla je Sofi.

- Definitvno ću po prvi put navesti Nikolu Grujića, mog drugara na nekoj negativnoj anketi. Muškarac koji je pokazao ove godine najmanje samopoštovanja. Preko čega je prešao devojci. To tvoje davanja druge šanse je pokazivanje manjka samopoštovanja. Jedan muškarac ne sme sebi da priušti ono što si ti sebi priuštio. Ne želim više da razgovaram sa tobom o temi tebe i Mime. I ovo sa Mrvicom mi je još gore. Na drugom mestu je Slađa. Samopoštovanje u drugarskim i kumskim odnosima, devojke sa kojima si se vređala, nisi pokazivala stav i karakter. Na trećem mestu je Munja. On je u prostoru sa ženom sa kojom je njegova sadašnja sakrila stvari od njega. Već ste pokvarili odnos koji imali, mislim da ćete doći do katastrofe - rekao je Mateja.

- Broj jedan Marko Stefanović zbog njegovog odnosa sa Sanjom. Broj dva Slađa zbog partnerskih odnosa, a broj tri je naravno Gruja - rekla je Kačavenda.

- Gruja je broj jedan zbog Mime. Drugo mesto je Ana Nikolić zbog onoga što je bilo sa Kordom, jer si oprotila onu prevaru na sahrani svog oca. Treće je Slađa zbog svih ljubavnih odnosa - rekla je Anđela.

- Broj jedan Sandra i Aneli, zbog poklona od Baje, niste poštovale same sebe. broj tri je Mima. Kad si prevarila Gruju - rekao je Munja.

- Koga sam je bre prevarila?! - skočila je Mima.

- Je*aću ja i tebe. Ljubila si se sinoć sa mnom. Prevarila te Grujo - skočio je Terza.

-To nije istina - rekla je Mima uplakana.

- Treće mesto je Mima koja je prevarila Gruju. Situacija je još gora ako je on tebe prevario, išla si za njim i molila da se pomirite - rekao je Munja.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić