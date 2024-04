ODGOVORIO NA IZAZOV PRIJATELJA, PA UMRO: Mladić pojeo OVU životinju, dobio UPALU MOZGA i pao u KOMU!

Mladić koji je iz zabave pojeo puža, postao je paralizovan, a posle mukotrpne borbe za život i preminuo.

On je 2010. godine, iz opklade, pojeo baštenskog puža, zbog čega je oboleo od meningoencefalitisa, ozbiljne upale mozga.

Pojeo puža

Sem Balard je bio društveni mladić koji je igrao ragbi i često izlazio u noćne klubove sa svojim prijateljima. Jedne večeri dok je bio u baru sa prijateljima, oni su mu dali izazov da pojede puža kojeg su slučajno ugledali.

Sem je prihvatio izazov kako bi zabavio svoje društvo, a njegova hrabrost tog trenutka nasmejala je njegove prijatelje. Ali, niko nije ni slutio šta će se desiti nakon toga.

He was in a coma for more than a year before he became paralysed. https://t.co/WBRYGQfoC9 — PEDESTRIAN.TV (@pedestriandaily) 05. новембар 2018.

Zarazio se parazitom

Džimi Galvin i Majkl Sizbi, Semovi prijatelji, ispričali su kako je to veče promenilo njihove živote.

- Sedeli smo zajedno na terasi i pili crveno vino, pravili smo se da smo odrasli, i tada smo videli puža. Počeli smo da pričamo o tome da ga pojedemo, a Sem je samo to odjednom uradio - ispričao je Galvin, pisao je ranije "Dailymail".

In this special report @Lisa_Wilkinson talks to the amazing family and friends of Sam Ballard #TheProjectTV pic.twitter.com/UXY5KGeWjF — The Project (@theprojecttv) 01. април 2018.

Dobio upalu mozga i upao u komu

Posle par dana Sem se jako razboleo. Doktori su mu rekli da se zarazio parazitom koji se inače nalazi u pacovima, ali da se puževi i gliste njime mogu zaraziti kada jedu njihove izlučevine. Oni su činili sve što je bilo u njihovoj moći, uspeli su da uklone puža ali parazit kojeg je puž nosio prouzrokovao je katastrofalne probleme.

On je dobio dobio upalu mozga i pao u komu. Iz nje se nije probudio 420 dana. Zbog oštećenja mozga, Sem je ostao potpuno paralizovan i prošao kroz ogromnu transformaciju gde je na kraju izgubio sve telesne finkcije. Njegova porodica pokušavala je osam godina različite tretmane, ali šteta koju je puž prouzrokovao bila je nepovratna.

Friends and family are mourning the death of Sam Ballard, the Sydney man who fell into a coma after eating a slug eight years ago. #9News pic.twitter.com/k1LS2SqEHU — 9News Sydney (@9NewsSyd) 05. новембар 2018.

Sem se nikada nije oporavio od teške virusne bolesti. Poslednje tri godine svog života proveo je u bolnici, a posle brojnih komplikacija preminuo je okružen porodicom i prijateljima.