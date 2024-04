NAUČNICI UOČILI OGROMNU 'RUPU' U OKEANU, A ISTINA JE MNOGO JEZIVIJA - Priča o ovom mestu ledi krv u žilama (VIDEO)

Pentagram, ostrvo koje nestaje, kopnena masa samo su neke od pretpostavki koje su gledaoci Gugl mapa imali kad su videli "crnu rupu" na snimku.

A usred Pacifika, naučnici su uočili ogromnu rupu u okean koja na prvi pogled izgleda sasvim čudno.

Snimak iznad sredine Pacifika čini se da pokazuje greben koji okružuje crna jama, a koja naizgled uranja duboko u Zemlju. Oni koji su videli ovaj prizor na Gugli mapi mislili su da je zamagljena zbog nacionalne bezbednosti, sumnjajući da se radi o vojnoj bazi.

Međutim, zadivljujuća scena je jednostavno optička iluzija. "Rupa" je u stvari gusto zbijena šuma stabala pizonije na udaljenom ostrvu Vostok, 400 milja severozapadno od tropskog raja Tahitija.

Vostok je, čini se, podjednako lep, ali i smrtonosan.

Pizonije su takođe poznate kao ubice ptica, a u njegovoj gustoj krošnji su zamršene kosti onih koji su postali žrtve.

Razlog? Njihovo super-lepljivo seme.

Drveće širi svoje seme raznim mehanizmima. Oni mogu koristiti vetar da ih nose ili podstiču životinje da ih pojedu i odlažu na drugom kraju.

The Vostok Island, the black hole Island in Google earth !



The island was first sighted in 1820 by the Russian explorer Fabian Gottlieb von Bellingshausen, who named the island for his ship Vostok (the name means "East" in Russian). pic.twitter.com/OFxXuErwkZ