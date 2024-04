MILIONI LJUDI DANAS IŠČEKUJU OVAJ FENOMEN - Potpuno POMRAČENJE SUNCA donosi pravi NEBESKI SPEKTAKL (VIDEO)

Milioni ljudi se nadaju danas vedrom nebu u iščekivanju potpunog pomračenja Sunca. Meteorolozi predviđaju oblačno vreme u severnom Meksiku, Teksasu i delovima oblasti Velikih jezera, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Bolje vreme se očekuje u zapadnom Meksiku i delovima Srednjeg zapada SAD, sa vedrim nebom verovatno u Novoj Engleskoj i Kanadi.

Potpuno pomračenje Sunca, prvo će se dogoditi na zapadnoj obali Meksika.

Kretaće se severoistočno kroz gusto naseljena područja i nekoliko većih gradova u tri zemlje.

Not in the path or want to join the #eclipse party? Wherever you are, watch the total solar eclipse with us on Monday.



Our livestream begins at 1pm ET (1700 UTC). But how can you tune in? A thread...🧵