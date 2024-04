AMERIKA U PANICI: Muškarac snimio misterioznu pojavu minut pre POMRAČENJA SUNCA! Svi tvrde da je u pitanju NLO! (VIDEO)

Muškarac iz Teksasa snimio je misteriozni leteći objekat u ponedeljak svega nekoliko minuta pre potpunog pomračenja Sunca!

Nesvakidašnja scena zabeležena je u Arlingtonu.

Na snimku se vidi misteriozni objekat koji se odjednom pojavio na nebu i potom velikom brzinom nestaje u oblacima. Nekoliko građana nije verovalo šta vidi na nebu.

- Nešto pokušava da se probije kroz oblake - viče jedan od njih.

- Šta je to bilo - šokiran je drugi muškarac.

Uveličani snimak je za desetak sati imao više od 11 miliona pregleda i 3.500 komentara.

- Crvena uzbuna! Upravo se pojavio novi snimak NLO-a primećenog iznad Arlingtona u Teksasu tokom pomračenja Sunca i ljudi su poludeli jer izgleda da nestaje u oblacima - napisao je korisnik Met Valas.

Snimak je izazvao brojne teorije.

Mnogi su spekulisali da se na snimku NLO dok su drugi pak sugerisali da je to bila samo senka aviona koji leti iznad oblaka tokom pomračenja.

🚨RED ALERT: A new video just surfaced of the UFO spotted over Arlington Texas during the solar eclipse today and people are freaking out because it seems to disappear into the clouds ⚠️ pic.twitter.com/9Syu9hyPKK