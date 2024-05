Kulturni centar Čačak uputio poziv pozorišnim stvaraocima za učešće na novom festivalu MAPA 032

Ukoliko ste pozorišni stvaraoci, profesionalni ili amaterski, i imate predstavu kojom želite da osvojite publiku, ovo je vaša prilika! Kulturni centar Čačak raspisao je novi konkurs za učešće na prvom Pozorišnom festivalu mladih amaterskih i profesionalnih autora – MAPA 032.

Festival će biti održan od 23. – 29. septembra 2024. godine, u dve takmičarske selekcije (amaterska i profesionalna).

Ideja festivala je da objedini najkvalitetnija amaterska i profesionalna pozorišna ostvarenja i susretne njihove aktere, po uzoru na velike evropske pozorišne festivale. Posebna misija festivala je da istakne mlade umetnike i učini njihov rad vidljivijim.

Uslov za učešće na festivalu (važi za obe kategorije) je da najmanje jedan od autora u predstavi (Reditelj/ka, autor/ka teksta, glumac/glumica, scenograf/kinja,kostimograf/kinja,kompozitor/ka) nije stariji od 32 godine.

Pravo učešća, u kategoriji amaterskih predstava, imaju sve amaterske trupe i pozorišta, bez ograničenja u sadržaju predstave, ili mesta odakle dolaze. Profesionalni glumci, ili studenti glume ne mogu biti izvođači u predstavama amaterske selekcije.

U kategoriji profesionalnih predstava, pravo učešća imaju sva profesionalna pozorišta, trupe ili drugačije organizovani profesionalni pozorišni stvaraoci, kao i studenti pozorišnih akademija.

Konkurs je otvoren od 15. maja do 30. juna 2024. godine.

Više detalja o samom konkursu možete pronaći na sledećem linku.

Link za prijavu: http://skr.rs/zG33 Za sve dodatne informacije možete se obratiti na festivalmapa032@kulturnicentarcacak.org.

Kulturni centar Čačak, već godinama, zauzima važnu ulogu u životu svojih sugrađana, ponosno noseći titulu inicijatora i kreatora kulturnih navika ovog grada. Od pozorišnih predstava domaćih i internacionalnih autora, preko koncerata najrazličitijih muzičkih žanrova, filmskih projekcija, sve do književnih promocija i likovnih izložbi , Kulturni centar Čačak je nezaobilazno mesto za sve ljubitelje umetnosti i kulture. U skladu sa širokim spektrom umetničkih sadržaja Kulturni centar je do sada organizovao festivale i manifestacije u najrazličitijim oblastima, ali nikada do sada u Čačku nije održan jedan pozorišni festival.

Pozorišni festival MAPA 032 – svakako predstavlja priliku za početak novog poglavlja u kulturnom životu Grada Čačka, ali i za širu pozorišnu sliku, novu energiju, umetnička iskustva i inspiraciju za buduće projekte.

Sve informacije možete pronaći na sajtu Kulturnog centra Čačka, kao i na Instagram i Fejsbuk profilima.

