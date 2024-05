Neverovatna priča odigrala se u Tunisu, gde su lekari pronašli “strano telo” u bešici 45-godišnje žene, koja se žalila na urinarnu infekciju.

Nakon pregleda bilo je jasno da mora da se obavi hitna operacija, a rezultat je iskusne medicinare ostavio bez teksta.

Slučaj je zabeležen pre nekoliko godina, ali i danas zbunjuje širu javnost. Žena, čiji identitet nije objavljen, previše se zaigrala u krevetu sa partnerom, posle čega je staklena čaša završila u njenom telu!

Ipak, to nije najšokantniji detalj. Strani predmet nije uveden kroz polni organ, već uretru, prenosi Lakalle Blu Radio.

