Pronađeni ostaci morskog crva starog 425 miliona godina - Naučnici veruju u OVO

Ostaci praistorijskoj morskog crva starog 425 miliona godina iskopani su u britanskom selu Lentvardajn.

Naučnici veruju da je ovaj crv (Radnorscolex latus) živeo na dnu okeana pre 425 miliona godina, kada je britansko ostrvo bilo pod vodom, prenosi Gardijan.

Analiza ostataka ukazuje da je crv imao grlo koje je mogao da izbaci iz sebe da bi hvatao hranu na dnu okeana, a prema rečima Ričija Hovarda iz Prirodnjačkog muzeja u Londonu, crv podseća na ogromne crve iz poznatog holivudskog filma "Dina".

Remnants of prehistoric marine worm unearthed in Herefordshire: Carnivorous predator Radnorscolex latus existed 425m years ago and caught prey with its retractable throat



