POČELO JE: Na ovom ostrvu uskoro gotovo više niko neće živeti, a razlog je zabrinjavajući za ceo svet (FOTO)

Na malom ostrvu uz karipsku obalu Paname, oko 300 porodica pakuje svoje stvari u pripremi za dramatičnu promenu. Generacije Guna koje su odrasle na Gardi Sugdubu, u životu posvećenom moru i turizmu, uskoro će to mesto zameniti za kopno, piše AP.

Oni odlaze dobrovoljno — donekle.

Gune sa Gardi Sugduba su prve od 63 zajednice duž karipske i pacifičke obale Paname za koje zvaničnici i naučnici očekuju da će biti prinuđene da se presele zbog porasta nivoa mora u narednim decenijama.

Nedavno su stanovnici ostrva, domoroci, veslali ili se vozili čamcima sa vanbrodskim motorima kako bi lovili ribu. Deca, neka u uniformama, a druga u šarenim lokalnim tkaninama zvanim "molas", žamorela su dok su žurila kroz lavirint uskih zemljanih ulica na putu do škole.

"Pomalo smo tužni, jer ćemo napustiti domove koje smo znali celog života, odnos sa morem, gde pecamo, gde se kupamo i gde dolaze turisti, ali more polako potapa ostrvo", rekla je Nadin Morales (24), koja se pripremala da se preseli sa majkom, ujakom i momkom.

Zvaničnik panamskog ministarstva za stanovanje rekao je da su neki ljudi odlučili da ostanu na ostrvu dok ne postane nesigurno, bez otkrivanja konkretnog broja. Vlasti ih neće prisiljavati da odu, rekao je zvaničnik pod uslovom anonimnosti da bi razgovarao o tom pitanju.

Gardi Sugdub je jedno od oko 50 naseljenih ostrva u arhipelagu teritorije Guna Jala. Dugo je 366 i široko 137 metara. Iz vazduha, to je otprilike trnovita elipsa okružena desetinama kratkih dokova na kojima stanovnici vezuju svoje čamce.

Svake godine, posebno kada jaki vetrovi uzburkaju more u novembru i decembru, voda poplavljuje ulice i ulazi u kuće. Klimatske promene ne dovode samo do porasta nivoa mora, već i zagrevaju okeane i time izazivaju snažnije oluje.

Gune su pokušale da ojačaju ivicu ostrva kamenjem, stubovima i koralima, ali morska voda nastavlja da prodire.

"U poslednje vreme, vidim da klimatske promene imaju veliki uticaj", rekla je Morales.

"Sada plima dolazi na nivo na koji ranije nije, a vrućina je nepodnošljiva."

The Gunas of Gardi Sugdub are the first of 63 communities along Panama’s Caribbean and Pacific coasts that government officials and scientists expect to be forced to relocate by rising sea levels in the coming decades.



