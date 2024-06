Marko ne ide nigde peške! Kola, garaža, lift, stan: Onda je prošetao do radnje i stigla mu je OVA ŠOK poruka

Živimo u takvoj brzini da nemamo vremena ni za šta. Kada upadnemo u kolotečinu, teško se iz nje izvlačimo, a kada "osvane" takav dan koji nas opomene, shvatimo da je vreme da se zaustavimo, razmislimo, usporimo i posvetimo nečemu drugom.

Upravo to se desilo i Marku iz Beograda kada je nakon nekoliko dana samo jednu stvar izmenio u svojoj rutini. Ustvari, on je bio prinuđen da je promeni, a onda je shvatio da mu je to preko potrebno.

- Svakog dana kada idem na posao dan mi izgleda tako što, kada se spremim, siđem liftom do garaže, uđem u kola, odvezem se do posla. Od parkinga do ulaza u kancelariju prepešačim svega nekoliko koraka i istom putanjom se vratim kući. Prodavnica mi se nalazi odmah pored zgrade, pored mog ulaza. Tako da mi je sve usput - objašnjava Marko.

Međutim tog petka, stvari nisu baš bile takve kako je Marko navikao.

- Krenuo sam u prodavnicu i shvatio sam da ne radi. Morao sam peške da idem u prvu sledeću. Nije ni ona daleko otprilike, 200-300 metara od zgrade. Kada sam se vratio do zgrade nasmejala me je poruka: "čestitam, oborili ste rekord u pređenim koracima" - kaže on.

Njegov pametni sat meri pređene korake u toku dana i onda mu šalje informaciju kog dana je bio fizički najaktivniji.

- Bilo mi je smešno. Neko bi pomislio da sam prešao 20.000 ili 30.000 koraka, a ne samo nekoliko više nego inače. Priznajem, krećem se minimalno. Tako živimo, nam je danas sve brzo i lako dostupno, svuda idemo kolima, a pogovoto kada su letnje vrućine. Nije opravdano, ali tako je. Ovo mi je bila dobra simpatična opomena da razmislim - kaže Marko.

Zbog čega je redovna fizička aktivnost važna

Moguće da baš zbog toga što nam je sve nadohvat ruke mi se ulenjimo i nemamo volje ni za kakvom dodatnom aktivnošću. Danas više nego ikada poslovi su nam takvi da sedimo u kancelariji, krivimo kičmu, gledamo u računare i telefone, slabimo vid od veštačne svetlosti. Svima bi nam posle napornog dana šetnja u prirodi pomogla da ostanemo aktivni, ali i da lepše zaspimo.

Pre nekoliko dana Institut za javno zdravlje Srbije "Batut" podsetio je građane koliko je važna redovna fizička aktivnost u prevenciji hroničnih nezarazivih oboljenja kao što su dijabetes, bolesti srca, hipertenzija. Može nam pоmоći u sаvlаdаvаnju umоrа i lоšеg rаpоlоžеnjа, iаkо nаm sе u prvi mаh tаkо nе čini.

- Redovna fizička aktivnost značajna je i za održavanje telesne mase kao i za mentalno zdravlje i poboljšanje kvaliteta života. Zа оdrаslе оsоbе, prеmа Svеtskој zdrаvstvеnој оrgаnizаciјi, prеpоručuје sе 150 minuta nеdеljnо fizičkе аktivnоsti umеrеnоg intеnzitеtа (hоdаnjе, vоžnjа biciklа, nеki vid rеkrеаciје) а zа аdоlеscеntе 60 minuta umеrеnе ili intеnzivniје fizičkе акtivnоsti dnеvnо. Pоslоvi kојi zаhtеvајu fizički rаd i kućni pоslоvi su јоš јеdаn nаčin dа budеmо fizički аktivni - piše na zvaničnom sajtu Batuta.

Prеmа pоdаcimа iz Istrаživаnjа zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019. gоdinе oko 11 odsto stаnоvnikа Srbiје stаrоsti оd 18-64 gоdinе prоvеlо је u izvоđеnju fizičkе аktivnоsti, kоја uključuје vоžnju biciklа, spоrt, rеkrеаciјu, u trајаnju оd bаrеm 150 minutа nеdеljnо.

Oni ističu da je najbolje obavljati fizičku aktivnost ujutru ili uveče dok temperatura nije visoka, a ako se odlučimo za vežbanje u teretani, važno je da je prostor klimatizovan i da se vežbanje sprovodi pod stručnim nadzorom. Lekari ističu i da je važan adekvatan unos tečnosti.

Istraživanje: Srbi mnogo vremena provode ispred ekrana

Da Srbi vole televiziju, potvrđuje i istraživanje koje pokazuje da uz ekrane provodimo 300 minuta dnevno, odnosno neverovatnih pet sati. Pre nekoliko godina Međunarodna marketinška agencija "Zenith optimedia" sprovela je anketu među narodima 65 zemalja i pokazala da se Srbi nalaze na nezavidnom petom mestu, koje dele sa SAD.