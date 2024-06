Nož za hleb, municija, topovsko đule - Ovo su predmeti koje su putnici pokušali da unesu u avion! Šok lista

Da li vam se ikada dogodilo da prilikom pregleda na aerodromu ostanete bez vrednog ili dragog predmeta?

Možda niste nosili smrtonosno oružje ili nešto što ugrožava avion/putnike, ali ako se nalazi na listi zabranjenih stvari - carinici ne praštaju.

Mnogi se informišu o stvarima koje ne smeju uneti u avion, ali ima i puno neinformisanih, odnosno ljudi spremnih da okušaju sreću s carinom.

Ne verujete nam? Na Redditu postoji forum gde putnici otkrivaju šta su sve pokušali da unesu u letelicu, i možemo reći da luđi spisak nismo videli.

Nećemo nabrajati sve stvari, već samo najzanimljivije, a počinjemo s ruskim delikatesom.

Kavijar

Da li ste znali da riblja jaja nisu “dobrodošla” u avionu? Šalu na stranu, čovek je poneo u ličnom prtljagu nekoliko konzervi kada se vraćao kući iz Rusije.

Korisnik Reddita tvrdi da je njegov otac prethodno proverio da li krši pravila, ali da nije pronašao nikakvo obaveštenje, prenosi LadBible.

Carinici, međutim, nisu imali nedoumica.

Nož

Čovek je ispričao kako je kupio kutiju za hleb, tokom odmora u Sidneju, koju je zatim upakovao i stavio u ručni prtljag.

Kada su ga carinici upitali da li ima nešto da prijavi on im je ispričao za kutiju, ne sluteći šta se sprema.

Ispostavilo se da je unutra bio i nož za hleb, a glavni junak je zanemeo od šoka.

“Dobili smo ga uz kutiju, ali to nisam znao. Bila je to frustrirajuća situacija. Uz to, nož je bio odličan”, objasnio je.

Metak

Jedan korisnik je ispričao da su carinici pronašli metak kalibra .22 u njegovim pantalonama.

Čovek je strastveni lovac, ali zabranjeni predmet nije bio njegov, već kolege i sasvim slučajno je završio gde ne treba.

“Tog dana sam propustio let, jer sam priveden. Optužnica srećom nije podignuta”, objasnio je.

Uprava za bezbednost transporta ovakve stvari shvata ozbiljno, pa će čovek i ubuduće biti pod lupom nadležnih.

Topovsko đule

Najbolje smo ostavili za kraj.

Da li bi vam ikada palo napamet da u prtljagu ponesete topovsko đule?!

Jednom čoveku jeste, pošto je kupio neobičan suvenir za 10 dolara u Kartaheni. Zapravo, kupio je dva đuleta, veličine loptice za bejzbol i stavio ih u torbu.

“Zaustavila me carina tek u Meksiko Sitiju. Naravno da sam morao da se odreknem suvenira. Posle sam čuo da nisam bio jedini, a da je deo aerodrom u jednom trenutku evakuisan”, napisao je.