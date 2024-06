NEVEROVATNO OTKRIĆE: Lisica bila kućni ljubimac pre 1.500 godina i sahranjena je sa čovekom

Naučnici su otkrili da je pripitomljena lisica sahranjena sa čovekom pre 1.500 godina i da je bila kućni ljubimac.

Na teritoriji današnje Argentine, u Patagoniji, pronađeni su skeletni ostaci lisice koja je bila sahranjena sa lovcem-sakupljačem pre 1.500 godina.

Ostaci lisice pronađeni su pokopani sa čovekom, dok su istraživači vršili iskopavanje na lokalitetu Canada Seca. Lokalitet je otkriven 1991. godine i od tada su na njemu pronađeni ostaci 24 lovaca-sakupljača. Ovi lovci-sakupljači su živeli pre otprilike 1.500 godina.

Tadašnji ljudi čuvali su lisice kao kućne ljubimce, 500 godina pre dolaska evropskih pasa, piše u studiji. Naučna studija objavljena je u časopisu Royal Society Open Science, piše portal Sve o arheologiji.

U nekim trenucima drevni ljudi su bili toliko blisko povezani sa svojim ljubimcima – lisicama, da su bili sahranjeni sa njima.

Odavno je poznato da su psi držani i čuvani kao čuvari i lovci, ali i kućni ljubimci. Psi (Canis familiaris) su počeli da ulaze na južnoamerički kontinent sa ljudima pre oko 4.000 godina. Ali se čini da je pre 3.000 godina njihovo širenje prestalo severno od Patagonije.

Izumrla vrsta lisice koja je bila kućni ljubimac

Prvobitno proučavanje lisice navelo je istraživače da je iz porodice Lycalopex, uobičajenog roda lisica u Južnoj Americi. Drevna DNK je pokazala da je to bio Dusicyon avus – sada izumrla vrsta lisice, koja je nekada živela u tom području.

Nakon proučavanja izotopa azota i ugljenika iz zuba lisice, istraživači su utvrdili da se lisica hranila hranom koja se uglavnom sastojala od biljaka. Odnosno, lisica se hranila isto kao i čovek u grobu pored nje. Lisice obično jedu mnogo mesa. S obzirom da je ova lisica jela istu hranu kao i čovek, to dalje navodi da su njih dvoje živeli zajedno.

An extinct fox species 'Dusicyon avus' individual shared a similar diet and was probably buried alongside humans.



Patagonian partnerships:

The extinct Dusicyon avus and its interaction with prehistoric human communitieshttps://t.co/u6Ea4glmm4 pic.twitter.com/WJ1VZq53Y0