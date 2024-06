Istina o jednoj o najvećih misterija na svetu će konačno biti otkrivena?! Nestalo preko 200 ljudi - Posle 10 godina signal od 6 sekundi ulio novu nadu!

Britanski naučnici otkrili su signal koji bi mogao da pomogne u rešavanju misterije leta MH370 Malezija erlajnsa.

Istraživači iz Kardifa analizirali su podatke sa hidrofona - podvodnih mikrofona - koji su uhvatili signal od šest sekundi snimljen otprilike u vreme kada se veruje da se avion srušio u Indijski okean nakon što je ostao bez goriva.

Predložili su nastavak testiranja kako bi se utvrdila tačna lokacija nestalog aviona.

Podsetimo, Boing 777 Malezija erlajnsa nestao je pre više od 10 godina, 8. marta 2014. godine, a u njemu je bilo 239 ljudi.

Potraga za nestalim avionom traje godinama, ali napori do sada nisu urodili plodom, a nestanak aviona ostaje jedna od najvećih misterija avijacije.

Snažan udar mora biti zabeležen

Boing 777 težak je 200 tona i verovatno se srušio u okean brzinom od 200 metara u sekundi, a kinetička energija oslobođena takvim udarom je ekvivalentna malom zemljotresu, koji bi bio dovoljan da ga hidrofoni snime hiljadama milja daleko.

Postoje dve hidroakustične stanice koje mogu da detektuju takav signal. Jedan je u Kejp Levin u zapadnoj Australiji, a drugi je na britanskoj teritoriji Dijego Garsija u Indijskom okeanu.

Oni su uspostavljeni kao deo nadzornog režima Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba. Obe lokacije su bile operativne u vreme kada se veruje da je MH370 pao u Indijski okean.

Hidroakustičke stanice su ranije detektovale karakteristične signale pritiska od pada aviona, kao i zemljotresa različitih veličina na udaljenostima većim od 3.000 milja.

U svom istraživanju, tim Univerziteta u Kardifu identifikovao je jedan signal koji je odgovarao uskom vremenskom okviru kada je letelica mogla da se sruši u okean 8. marta 2014. Snimljen je na stanici Cape Levin, ali nije primećen na stanici Dijego Garsija.

- S obzirom na osetljivost hidrofona, malo je verovatno da velika letelica koja udari u površinu okeana ne bi ostavila vidljiv trag pritiska, posebno na obližnjim hidrofonima, rekao je istraživač dr Usama Kadri.

Njegov tim veruje da bi dalja istraživanja mogla da razotkriju misteriju na sličan način na koji je podmornica argentinske mornarice, ARA San Huan, pronađena na morskom dnu godinu dana nakon implozije 15. novembra 2017. koja ju je bacila u dubine južnog Atlantika.

Pronašli su brod nakon što su detonirali granate u okeanu kako bi simulirali eksploziju na podmornici, a zatim uporedili signale sa onih sa zvukovima koje su uhvatili hidrofoni kada je eksplodirala.

Kao rezultat toga, pronašli su olupinu na dubini od skoro 900 metara, oko 466 kilometara od obale Argentine.

Eksperiment bi mogao da reši misteriju

On smatra da bi se isti eksperiment mogao uraditi i u ovom slučaju.

– Kada bi se utvrdilo da su signali povezani, to bi značajno suzilo, gotovo precizno odredilo lokaciju letelice. S druge strane, ako se utvrdi da signali nisu povezani, to bi ukazivalo na potrebu da nadležni preispitaju vremenski okvir ili lokaciju utvrđenu dosadašnjim naporima službene potrage, rekao je on.

Britanija je već odigrala ključnu ulogu u određivanju područja pretrage.

Dve nedelje nakon nestanka, Inmarsat, britanska kompanija za satelitske telekomunikacije, otkrila je da je satelitska jedinica aviona odgovarala na zahteve svaki sat nakon što je nestala sa drugih radara. Saradnja sa Ogrankom za vazdušne istrage Ujedinjenog Kraljevstva pružila je istražiteljima potencijalnu oblast za pretragu.

Tokom tri godine, Australija, Sjedinjene Države, Kina i Malezija istražile su 46.000 kvadratnih milja morskog dna jugozapadno od Perta.

U 2015. i 2016. godini, krhotine su se pojavile na obali i na nekoliko ostrva u Indijskom okeanu, uključujući Reunion, a neke su odnele i na obalu Afrike. Privatni preduzetnik Ocean Infiniti pokrenuo je novu potragu u januaru 2018. godine, ali nakon šestomesečne potrage ni ona nije uspela da nađe ništa.

- Nestanak MH370 motivisao je ovaj rad jer je pokrenuo pitanja o sposobnosti otkrivanja pada aviona u okeanu i potencijalnoj upotrebi hidroakustične tehnologije za pomoć u potrazi i spasavanju. Nažalost, nismo uspeli da pronađemo signal sa potrebnom sigurnošću da započnemo novu potragu za nestalim avionom. Međutim, ako nadležni budu poštovali preporuke, možemo proceniti relevantnost uočenih signala, koji bi potencijalno rasvetlili lokaciju MH370, zaključio je Kadri.

Autor: Iva Besarabić