Kako da poboljšate signal na telefonu? 6 trikova pomoći će vam da dobijete bolji prijem na iPhone-u ili Androidu

Na odmoru ste usred pustinje, skrolujete na mrežama, a signal vašeg telefona se prekida. Ovakve situacije umeju da frustriraju korisnike, a mi vam u nastavku donosimo nekoliko saveta šta da uradite da poboljšate svoj signal na telefonu.

1. Uključite režim rada u avionu, ponovo pokrenite ili ažurirajte svoj telefon

Telefoni se mogu zbuniti. Ponekad (posebno ako se selite) mogu se držati stare ideje o dostupnosti mreže. Vaš telefon ne traži stalno najbolji signal (koji bi vam ubio bateriju), tako da morate sami da preduzmete akciju.

Najbrži način da rešite ovaj problem je da uključite režim rada u avionu, sačekate oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo isključite. Ako to uradite, vaš telefon ponovo proveri koje su mreže dostupne. Režim rada u avionu je generalno dostupan u kontrolnom centru vašeg iPhone-a ili panelu za brza podešavanja vašeg Android telefona (prevucite prstom nadole od vrha ekrana da biste pristupili jednom ili drugom).

U nekoliko slučajeva, možda ćete morati da ponovo pokrenete telefon. To je neophodno kada prelazite međunarodne granice, ili ponekad kada ulazite ili izlazite iz zone roming operatera.

Povremeno, ažuriranja softvera telefona mogu pomoći u rešavanju problema sa signalom. Samo pratite vesti da biste bili sigurni da isto ažuriranje neće izazvati druge probleme. Pokrivamo glavna ažuriranja verzija za Android i iOS, kao i sve rasprostranjene probleme koje one uvode.

2. Nabavite novu SIM karticu (ili očistite svoju)

Ako ste dugo bili kod svog mobilnog operatera, vaša SIM kartica vam možda neće dozvoliti da se povežete sa najnovijim mrežnim opsezima. Jedan krivac? Njegovi kontakti mogu biti prljavi ili istrošeni, što može uzrokovati povremene kvarove. Možete početi tako što ćete izvaditi SIM karticu i očistiti njenu metalnu površinu. Koristite dezinfekcionu maramicu ili pamučni štapić sa malo alkohola.

Takođe možete da zatražite od predstavnika korisničke službe vašeg mobilnog operatera novu SIM karticu najnovijeg modela. Koristite onlajn ćaskanje na veb lokaciji operatera—ne idite u prodavnicu. Recimo da imate problema sa mrežom i želite da isprobate novu SIM karticu. Trebalo bi da vam ga pošalju besplatno.

3. Promenite svoj G

4G i 5G imaju različita svojstva signala i ponekad dolaze iz različitih tornjeva. Video sam slučajeve u kojima mreža zahteva da telefon pokuša da uhvati slabiji signal koji je udaljeniji samo da bi dobio „5“ u statusnoj traci. Ovo nije samo marketing; što je vaš telefon novija mreža, to efikasnije koristi resurse operatera. Stoga se isplati operaterima da imaju što više uređaja na najnovijim mrežama.

Nažalost, to ponekad znači da se pojedinačni uređaji zaglave sa slabim vezama. Vredi se prebacivati između različitih dostupnih mrežnih režima u slučaju da logika vašeg operatera daje prednost novijim sistemima u odnosu na upotrebljivije. Na kraju krajeva, 4G veza može biti brža od 5G u zavisnosti od vaše lokacije.

Na iPhone-u idite na Podešavanja > Cellular > Opcije mobilnih podataka > Glas i podaci. Ovde možete birati između 5G uključenog, 5G automatskog i LTE (4G). (Settings > Cellular > Cellular Data Options > Voice & Data. Here, you can choose between 5G On, 5G Auto, and LTE (4G)).

Na Android telefonu idite na opiju Podešavanja da biste pristupili odeljku koji se zove Veze, Mreža i Internet ili slično (Mobile Network, SIM & Network, or similar). Izaberite Mobilna mreža, SIM i mreža ili slično. Trebalo bi da vidite opciju za isključivanje 5G usluge, čime se vaša veza ograničava na 4G.

4. Koristite Wi-Fi umesto mobilne

Da li koristite Wi-Fi na maksimalnu korist? Najbolja mreža za vaš telefon može biti vaša kućna mreža, uključujući i pozive. Skoro svi moderni telefoni podržavaju Wi-Fi pozive, koje generalno možete da aktivirate u podešavanjima mobilne telefonije ili pozivanja na svom telefonu.

Poboljšanje vašeg kućnog Wi-Fi-ja pomoću mrežastog sistema može biti lakše nego pokušati da dobijete ćelijski signal tamo gde živite.

5. Proverite svoje bendove (i možda nabavite novi telefon)

Ako je vaš telefon veoma star, možda se neće povezati sa najnovijim, čak ni na 5G.

Evo kako da uporedite koji su vam bendovi potrebni na vašoj lokaciji. Idite na CellMapper.net, izaberite svog operatera i lokaciju i potražite najbliže kule. Klikom na njih trebalo bi da dobijete frekvencijske opsege koje pogađate.

Zatim možete da odete na FrekuencyCheck.com i vidite koji opsezi rade na vašem modelu telefona. Ako se ti brojevi ne poklapaju, vaš telefon ne može da koristi ono što kula emituje. U zavisnosti od obima vaših problema sa povezivanjem, možda je vreme za novi 5G telefon.

6. Krećite se

Bilo koji broj fizičkih objekata može sprečiti vaš telefon da dobije signal, uključujući cigle, beton, staklo i metal. Pošto većina zgrada koristi te materijale, možda ćete imati problema sa vezom na nekim zatvorenim lokacijama, uključujući vaš dom.

Ako jeste, pokušajte da prošetate okolo da vidite da li je signal bolji na drugoj lokaciji. Iako može zvučati glupo, otvoren prozor može biti razlika između jakog i slabog signala.

Autor: Aleksandra Aras