ČUVENI MUZEJ POVLAČI SA IZLOŽBE SLIKE VAN GOGA, LOTREKA, MONEA... U pitanju su dela za kojima se dugo tragalo, evo kako su nestala

Jedan od vodećih muzeja u Švajcarskoj, Kunsthaus u Cirihu, povlači pet slika sa jedne od izložbi, a razlog je sumnja da su bile predmet pljačke nacista, prenosi RTS.

Na "ispravnost" porekla slika u Kunsthausu iz kolekcije Emila Birlea, dugo se sumnjalo. Birle je bio trgovac oružjem, rođen u Nemačkoj, a obogatio se za vreme Drugog svetskog rata praveći i prodajući oružje nacistima, dugo se sumnjalo.



Odluka o povlačenju slika usledila je posle objavljivanja novih uputstava za rad muzeja, koja imaju za cilj da se ispita gde se zapravo nalazi veliki broj umetničkih dela koja još nisu vraćena porodicama od kojih su – ukradena.

Slike koje se povučene su Bašta u Živerniju Kloda Monea, Portret vajara Luja-Žozefa Gistava Kurbea, Žorž-Anri Manuel Anrija de Tuluz Lotreka, Stara kula Vinsenta van Goga i Put uzbrdo Pola Gogena.

