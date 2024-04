OVO SU ŽRTVE NAPADA U SIDNEJU: Među njima dve MAJKE, čuvar i ćerka MILIONERA!

Od šest ubijenih pet su bile žene.

Napadač, kojeg je policija identifikovala kao 40-godišnjeg Džoela Kočija, juče je nasmrt izbo nožem šestoro ljudi u tržnom centru u Sidneju. Od šest ubijenih pet su bile žene. Među stradalima su majka dvoje dece, čuvar i ćerka milionera.

Majka dvoje dece Džejd Jang (47) je bila članica spasilačkog kluba Bronte Surf Life Saving.

"Mnoge članove kluba je pogodila smrt naše Džejd. Ovaj tragičan događaj uticaće na svakoga od nas. Podstičemo vas da potražite podršku porodice, prijatelja, kolega članova kluba", poslao je danas klub poruku članovima, a prenosi News.com.au.

The family of 47-year-old Bondi Junction stabbing victim Jade Young have requested this image of her is used | @6NewsAU pic.twitter.com/rnz4dVHcCh