Jedan od najbizarnijih slučajeva koji je završio na sudu: Britancu žena otkrila obrisane poruke sa prostitutkama, on zbog razvoda odlučio da tuži ovu kompaniju!

Neverni suprug, koji je dogovarao sastanke s prostitutkama putem poruka na svom Ajfonu, pokreće pravni postupak protiv Apple kompanije nakon što je njegova supruga otkrila njegove obrisane poruke koje su bile i dalje sačuvane na povezanom računaru.

Kako je ovo otkriće nateralo ženu da se momentalno razvede od svog supruga, Britanac koji je svoju aferu hteo da zataška sada krivi američkog proizvođača telefona. Naime, on tvrdi da je Apple-ov nedostatak transparentnosti u vezi sa statusom izbrisanih poruka doveo do raspada njegovog braka.

Muškarac, čije ime nije javno objavljeno, priznao je u intervjuu da je kontaktirao seksualne radnice putem aplikacije iMessage na svom Ajfonu. Kasnije je izbrisao te poruke na telefonu, verujući da su trajno izbrisane. Međutim, njegova supruga je te poruke kasnije pronašla na iMak-u.

"Ako vam se kaže da je poruka izbrisana, imate pravo verovati da je izbrisana.", rekao je on pa dodao da je to dovelo do njegovog 'bolnog i grubog' razvoda:

"Da sam mogao razumno da razgovaram sa njom i da ona to nije tako bukvalno shvatila, možda bih još bio u braku."

Muškarac sada traži 6,3 miliona dolara odštete od Apple-a, okrivljujući proizvođača telefona za svoj razvod i optužujući ga da ga je obmanuo u vezi statusa njegovih poruka. A njegov advokat, Simon Valton, rekao je da američki tehnološki gigant nije bio jasan u vezi politike izbrisanih poruka.

"Apple nije bio jasan s korisnicima šta se događa s porukama koje šalju i primaju i, što je još važnije, brišu. To je pogrešno jer se te poruke i dalje nalaze na drugim povezanim uređajima - a to je ono što oni nisu objasnili svojim korisnicima", rekao je advokat.

Valton je pokazao interes da stupi u kontakt s drugim kupcima Apple-a koji su se susreli sa sličnim problemima. On veruje da je Apple potencijalno mogao spasiti brak njegovog klijenta da je jasnije komunicirao o brisanju poruka na svim uređajima.

Autor: Iva Besarabić