Život zaista piše najneverovatnije, ali i najsurovije romane, a gotovo svaka priča iz perioda Drugog svetskog rata može da se pretvori u filmsku, jer svedoči o jednom vremenu, koje ne samo da nikada ne sme da se ponovi, nego i nosi velike lekcije za čitavo čovečanstvo.

A takva je i priča o 32 muškarca i jednoj ženi koji su proveli sedam godina na pustom ostrvu, a kada su spašeni, ostalo je samo 16 ljudi.

Ovo je priča u kojoj želja trijumfuje nad ljudskom prirodom, a moć menja srca. Iako ovo zvuči kao roman, ova priča se zaista dogodila.

Takođe je te godine izazvala veliku senzaciju, pa je kasnije pretvorena i u film. Davne 1939. godine na ostrvu Anatahan, koje se nalazi na Severnim Marijanskim ostrvima u Tihom okeanu, dogodilo se nešto što je ušlo u istoriju.

Ovo malo ostrvo je dugačko 9 kilometara, široko 4 kilometra i pokriva površinu od 33,9 kvadratnih kilometara. Pošto na ostrvu postoji aktivan vulkan, niko se nije nastanio osim nekoliko lokalnih starosedelaca.

#OTD in 1951, a group of about 30 Japanese soldiers and sailors on Anatahan finally surrendered to the Navy. The group had been larger but infighting thinned their ranks over the years after they learned how to make coconut wine and began to battle over the island's only woman. pic.twitter.com/N5Tqz9RS30