Upozorenje 'živog Nostradamusa' za 2024: Ja sam praunuk čarobnjaka, spremite se za apokalipsu

Ako postoji jedna industrija koja je doživela procvat u poslednjih nekoliko godina, to su predskazanja Sudnjeg dana. Zahvaljujući stalnim geopolitičkim krizama i sukobima, lako je ukazati na sve što se dešava i tvrditi da se približavamo kraju sveta.

Poslednji u dugom nizu ljudi koji proglašavaju kraj sveta jeste Atos Salome, 36-godišnji parapsiholog iz Brazila. Parapsiholozi često tvrde da imaju psihičke sposobnosti kao što su telepatija, telekineza i vidovitost, ali malo ko može zaista dokazati ove sposobnosti.

Za razliku od većine vidovnjaka, izgleda da Salome ima neke dokaze kada je u pitanju predviđanje budućnosti čovečanstva. Brazilski parapsiholog tvrdi da je predvideo smrt kraljice Elizabete II, Maskovo preuzimanje Twittera i pandemiju koronavirusa.

Upozorenje za 2024. godinu

Salome je nedavno podelio svoja razmišljanja o tome šta možemo očekivati u 2024. godini – i to uopšte se ne čini da će biti dobro za čovečanstvo. Govoreći u intervjuu za Daily Mail, Salome je upozorio da "najgore tek dolazi" kako se tehnologija veštačke inteligencije integriše u moderno ratovanje.

Tehnološki ratovi i sajber napadi

"Približavamo se eri u kojoj tehnologija igra ključnu ulogu u sukobima. AI je sve više sastavni deo sistema oružja koja služe i u odbrambene svrhe“, rekao je on. Salome je istakao sukobe između Kine i Filipina, kao i tekuće sukobe na ruskim granicama, kao potencijalne buduće žarišta.

"Najgore tek dolazi, jer veliki vođe, pristalice okultizma, koriste ove prakse da postignu hiruršku preciznost i izaberu tačan trenutak za svoje napade i velike događaje", dodao je on.

On je takođe dodao da vlade moraju da budu svesne sajber napada, jer oni imaju potencijal da "osakate“ nacije.

Predviđanja su se obistinila

Ovaj Brazilac ima preko 82.000 pratilaca na Instagramu, a njegova često tačna predviđanja o svetu objavljena su u nekoliko novinskih kuća, jer je čak predvideo i detalje zdravstvenih problema Kejt Midlton, iako je tvrdio da će se ona pre boriti sa problemima kostiju i zglobova. nego podvrgnuti lečenju raka .

Praunuk čarobnjaka

'Živi Nostradamus' je rekao da je od ranog detinjstva znao da je drugačiji, uprkos tome što mu medicinski stručnjaci nisu našli nikakav poremećaj,

On insistira da nikada nije razmišljao o tome da ima 'moći', ali je osećao da ljudski um može učiniti više i videti više nego što svi mislimo.

Salome je dalje objasnio: "Ja sam potomak Cigana i praunuk čarobnjaka. Svako ima ovu 'moć', samo treba da želite da joj pristupite. Tražio sam znanje i nikad ga nisam našao, upoznao sam različite religije, majstore i niko od njih nije mogao da mi pomogne kako da pristupim nevidljivom svetu i zato sam ga sam tražio kroz svoj razvoj“, otkrio je on.

"Za mnoge ljude, pričanje o paranormalnomi i dalje može biti tabu, ali mogu da vas uverim da je jednostavnije nego što mislite, bez fantazija i paranoje".

U suštini, on veruje da svako može da radi ono što on radi, ako prihvati da je to stvarno i počne da se otvara za pristup "nevidljivom svetu“.

Ne treba mu validacija

Odgovarajući na ono što misli o sumnjama i mrziteljima, jednostavno je izjavio: „Iskreno? Ne gubim vreme sa ljudima koji nemaju uverenja, ne treba mi validacija da bih dokazao šta radim, nauka i paranormalno su uvek zajedno.

"Postoji samo borba ’ega’ između njih da vide ko ima više ili ko može više, a na kraju različitim rečima dolaze do istog zaključka.

Uprkos sumnjama mnogih na mreži, on tvrdi da mu ništa neće stajati na putu da pomogne ljudima da "ponovo pronađu sebe".

"Ljudi treba da izađu iz Matriksa, izađu iz balona“, rekao je on.

Takođe je citirao Kabalu, školu mišljenja u jevrejskom misticizmu, koja mu je pomogla da ostvari 'prognoze' koje mu pomažu da predvidi "viziju".

Posmatrajte veštačku inteligenciju Na pitanje na koje od njegovih predviđanja za 2024. želi da ljudi obrate najveću pažnju, on je jednostavno rekao da "posmatraju AI".

U svojim predviđanjima, on je naveo da će nam veštačka inteligencija pomoći da kontaktiramo s mrtvoima, poboljšati prodor CCTV-a i pomoći u eksperimentisanju na ljudima, ali na način da poboljša naše znanje o našem "kosmičkom poreklu", između ostalih predviđanja.

Parapsiholog je zaključio: "Mi smo energija, naš magnetizam je sposoban da izgradi bolji svet“.

Autor: Jovana Nerić