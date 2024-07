Da li su tetovaže greh?! Sveštenik odgovorio na pitanje koje muči mnoge vernike!

"Što veći krst, to veći vernik", da li ste to odnosi i na tetovaže.

Svakodnevno a leti naročito možemo videti osobe različitog uzrasta sa barem jednom tetovažom. Ovo je davno uzelo maha iako se dugo vodila polemika oko toga šta tetovaža predstavlja.

Ranije je usvojen stereotip da se tetovaže povezuju sa kriminalom i prekršajima. No, to se blagovremeno menjalo i sada su one jedan od načina "izražavanja" i slobode da se sa svojim telom čini po želji.

Tako, mnogo ljudi sa Balkana koristi tu slobodu da bi "do kraja života" nosio na telu religijske simbole, poput krsta, citata iz Biblija, portreta Isusa Hrista, pa čak i slike velikih hramova i manastira, poput Ostroga. Iz šale kažu "što veći krst, to veći vernik" - to se mahom odnosi na tetovaže, ali i na nakit. A da li je tetoviranje greh, upitali smo sveštenika Igora Dimitrijevića.

- Telo je hram Duha Svetoga, tako da, moje mišljenje je da tetoviranje nije nešto što je spojivo sa pravoslavnim etosom - navodi naš sagovornik.

Kao odgovor na pitanje o tetovažama religijskih motiva, manastira i Isusa, sagovornik nam je dao sledeće objašnjenje:

- Bog se nosi u srcu i najbolji primer nam je Sveti Ignatije Bogonosac, a običaj tetoviranja svetih motiva po telu pripada savremenoj instant religioznosti.

Autor: Iva Besarabić