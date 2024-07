Odao se: Stanislav priznao Mioni da sve radi planski, pa je upitao zašto ga stalno gleda! (VIDEO)

Šta li je to značilo?

U toku je još jedno izdanje 'Igre istine' koju će odigrati Miona Jovanović i Stanislav Krofak.

- Imam dosta stvari od tebe i sad ne treba to da nosim, boli me d*pe. Znam da tebi ništa ne znači šorts, ni meni patike - rekla je Miona.

- Video sam šta radiš, ali ćutao sam. Ti onda dođeš i kažeš nosi moje patike. Zamisli da sam ja tako rekao - rekao je Krofak.

- Po čemu misliš da ispadam iz šina u nekim situacijama? Ja sam sve radio planski, znam šta ću reći uvek - upitao je on.

- Znam da si isprogramiran generalno, razmišljaš mozgom - rekla je Miona.

Da, mene je Ša dovukao ovde, inače se nisam ni sa kim svađao. Dođe anketa i ne mogu navesti nekog levog, nego navedem tebe - kazao je Stanislav.

- Je l' ti u svakom mometu kažeš onako kako jeste ili ideš glavom - pitala je Jovanovićeva.

- Promislim šta ću reći. Neću da me uhvate za jednu reč, pa da me j*bu pet dana - odgovorio je on.

- Zašto me gledaš na momente, a znaš da Ša smeta - pitao je Stanislav.

- Možda malo tripuješ - kazala je Miona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Stanković