Od vernice i stidljive učenice, postala je UBICA: Brutalno je kasapila žrtve, a njega je VILJUŠKOM BOLA do smrti

Niko nije mogao da pretpostavi da će Patriša Krenvinkel postati ubica. Zapravo, niko od nje nikada nije očekivao mnogo. Rođena je u porodici koja nije bila funkcionalna, zbog čega je Patriša uvek bila nesigurna u sebe i stalno je pokušavala da pronađe svoje mesto u svetu. Nažalost, veoma mlada svoju sigurnost pronašla je kod Čarlsa Mensona.

Nedugo nakon što se udružila sa porodicom Menson, Patriša Krenvinkel je učestvovala u brutalnim ubistvima u kojima je u Los Anđelesu u avgustu, 1969. godine, poginulo sedmoro ljudi. I dan-danas, Patriša je iza rešetaka zbog užasnih dela koje je počinila sa 19 godina.

Mračno i teško detinjstvo Patriše Krenvinkel

Rođena 3. decembra 1947. godine, kao ćerka domaćice i prodavca osiguranja u Los Anđelesu, Patriša Krenvinkel je od malih nogu bila "paralizovana" nesigurnošću. U školi su je maltretirali zbog prekomerne težine i mnogo maljavih ruku, što je bila posledica endokrinog stanja od kog je bolovala.

Pored ovih standardnih nesigurnosti adolescenata, Patrišin život kod kuće je počeo da se raspada, iako je njena porodica kasnije tvrdila da je imala savršeno „normalno“ detinjstvo. Ali za nju je bilo sve, samo ne normalno.

Charles Manson towards L-R to BV along corridor MS Three girls Patricia Krenwinkel, Susan Atkins and Leslie Van Houten. pic.twitter.com/SLmcCSVS5G — Threads Hub (@threadsapp911) 06. септембар 2023.

Na saslušanju za uslovni otpust, 2011. godine, Patriša je razvod svojih roditelja opisala kao strašan i, takođe, navela da je bila primorana da ide u tri različite srednje škole, kao i da ju je starija polusestra uvela u svet alkohola i droge. Nakon razvoda, Patrišina majka se preselila u Alabamu a ona je, sa samo 17 godina i još u srednjoj školi, odlučila je da ostane u Kaliforniji sa ocem i polusestrom.

Patriša je, svojevremeno, došla za svojom majkom u Alabamu jer je upisala studije na Univerzitetu u Spring Hil, u jezuitskoj školi. Jedno vreme je čak razmišljala da postane monahinja. Međutim, Patriša je izdržala samo jedan semestar, nakon čega je odlučila da se vrati u Los Anđeles i započne život sa svojom polusestrom koja je u to vreme bila teška zavisnica od heroina.

Baš u tom periodu, Patriša je upoznala Čarlsa Mensona, koju je on od milošte nazvao Pat.

Tracking shot of Patricia Krenwinkel, Susan Atkins and Leslie Van Houten begins on their feet as they walk towards the camera.



Charles Manson pic.twitter.com/eMKH4muEml — Threads Hub (@threadsapp911) 06. септембар 2023.

"Nije baš bila misica, ali bila je izuzetno inteligentna. Svojevremeno je bila baš zagrižena za Bibliju, pa sam lako zaključio da nije verovala u sebe ni trunku koliko je želela da drugi veruju u nju", izjavio je Menson jednom prilikom.

Patriša pada pod čini Čarlsa Mensona

Već pri prvom susretu, Patriša je Mensona videla kao bekstvo od ćorsokaka od života i zavisnosti od svoje sestre.

"Tražila sam spas i izlaz, a on je bio odgovor na to", izjavila je Patriša na saslušanju za uslovni otpust, 2011. godine.

Menson je potvrdio ovu priču i prisetio se, pride, da je posle pet sati "razgovora, seksa i potpunog ispunjenja", Patriša spustila glavu u njegovo krilo i zaplakala.

"Čarli, dao si mi novi svet. Sve što uradiš mora biti ispravno. Vodi me sa sobom gde god da kreneš", rekla mu je Patriša tada.

Menson je odlučio da joj usliši želje pa ju je odveo da zajedno žive u njegovom kombiju sa još dve - Linet From i Meri Bruner, koja će postati majka Mensonovog trećeg biološkog sina, Valentina Majkla Mensona.

Po Patrišinom sećanju, Mensonov klan na kraju je dostigao broj od oko 50 ljudi. Rutinski su koristili LSD i marihuanu, koja je u San Francisku, kasnih '60-ih godina, bila lako dostupna.

Ali, kako se Patriša Krenvinkel, koja je nekada želela da postane monahinja, 9. avgusta 1969. godine našla na Sijelo Drajvu, totalno oblivena krvlju? Njena očajnička ljubav prema Mensonu dovela ju je do toga da, mic po mic, odbacuje delove sebe i svog morala. Kroz lupu sećanja, ili možda želeći da je puste iz zatvora, Patriša se prisetila sledećeg:

Leslie Van Houten, Susan Atkins, and Patricia Krenwinkel.



Haha, j/k! It's Angela Merkel, Theresa May, and Dalia Grybauskaitė. pic.twitter.com/g8bSSCHXUF — Steph (@tweegirl) 13. јануар 2024.

„Želela sam ljubav ovog čoveka. Svaki put kada bih videla nešto, čemu sam se inače protivila, zbog njega sam opravdavala. Što sam više vremena to radila, to sam više gubila sve vrednosti koje sam imala", izjavila je ona i dodala kako ju je Čarli naterao da ime "Patriša" promeni u "Kejti" jer njeno staro ime pripada prošlosti.

Patriša Krenvinkel pomaže u izvođenju brutalnih ubistava

U avgustu, 1969. godine, sada potpuno upletena u porodicu Menson, sa kojom živi na ranču Spahn, Patriša je potpuno odbacila svoj nekadašnji identitet. Od stidljive učenice i inspirisane monahinje postala je ubica.

Motivisana Mensonom, koji je za cilj imao da započne rasni rat podmećući holivudskim zvezdama ubistva Afroamerikanca, Patriša se našla u kući (na Sijelo Drajvu) glumice Šeron Tejt i reditelja Romana Polanskog, zajedno sa ostalim članovima Menson porodice - Teksom Votsonom, Suzan Atkins i Lindom Kasabijan, koja je bila vozač u ovom planiranom zlodelu.

Te noći umrlo je petoro ljudi: Vojčeh Frikovski, Šeron Tejt, koja je bila u osmom mesecu trudnoće, Stiven Parent, Džej Sebring i Ebigejl Foldžer.

Naime, Patriša je pronašla Ebigejl Foldžer kako spava u jednoj od spavaćih soba i zatim je odvukla u dnevnu sobu, gde su okupili sve žrtve osim Stivena Parenta, koji je pre toga upucan na svom parkingu ispred kuće. Ubrzo je između njih izbila tuča, a Patriša je tu priliku iskoristila da izbode Ebigejl Fordžer.

Manson cult members Susan Atkins, (left), Patricia Krenwinkel and Leslie Van Houten,(right), laugh after receiving the death sentence for their part in the Tate-LaBianca killings on the order of Charles Manson in 1971 pic.twitter.com/z42rvfqgRo — News News News (@NewsNew97351204) 05. јун 2023.

Ebigejl je, nekako, uspela da se izmigolji i pobegne napolje, ali ju je Patriša stigla, prikovala za zemlju i nastavila da je bode do smrti. Kada je, sledećeg dana, policija pronašla Ebigejl, njena bela spavaćica je toliko bila natopljena krvlju da su pomislili da je zapravo bila crvena.

Nastavak ubistava

Pokolj se nije završio ubistvima na Sijelo Drajvu. U roku od 48 sati, Patriša je krenula u još jedan pohod sa Mensonovima, ali ovoga puta u kuću Lebjanovih u naselju Los Feliz, Los Anđeles.

Čarli Menson je, sa svojom desnom rukom, Teksom Votson ušao u kuću piljara Lena LeBjanka i njegove supruge, Rozmari, nakon čega su ih zajedno vezali konopcem.

Nakon toga su izašli iz kuće, a Menson je unutra poslao Patrišu i još jednu od članica, Lesli Van Houten, rekavši im da urade nešto veštičje, piše "All That's Interesting".

Njih dve su ga poslušale pa su, nakon što su ušle u kuću, odvukle Rozmarinog muža Lena na sprat. Zatim su uzele nož koje su našle u kuhinji i, dok je Rozmari molila da poštede život njenog muža, nasmrt su je izbole tačno 41 put. Njenog muža, Lena, Patriša je usmrtila tako što ga je po stomaku izbola viljuškom, a zatim krpom upijala njegovu krv i na zidu napisala "Smrt svinjama!"

Nakon svih počinjenih zločina, policija je počela da sumnja na Mensonove, pa je Čarli rekao Patriši da bi najbolje bilo da se vrati u Alabamu kod majke. Poslušala ga je, a kasnije to čak iskoristila i kao argument u odbrani, rekavši da je zapravo pobegla od njega. Međutim, policija i sud joj nisu poverovali zbog njenog ponašanja prilikom hapšenja, koje se desilo 1. decembra 1969. godine, dva dana pre njenog 22. rođendana.

Šta se desilo sa Patrišom i gde je ona sada?

Patriša Krenvinkel je i dan-danas iza rešetaka i smatra se najduže osuđenom ženom u Kaliforniji. Prvobitno je bila osuđena na smrt, ali je Vrhovni sud, 1972. godine, zabranio smrtnu kaznu pa je zbog toga osuđena na devet doživotnih kazni.

Tokom njenog suđenja, Patriša je, navodno, u znak solidarnosti sa Čarlsom Mensonom, obrijala je glavu i sebi na čelo urezala "X". Dok je suđenje teklo, Patriša je sve vreme crtala satanističke simbole, a na pitanje da li se potresla kad je saznala da je ubijena Šenon Tejt bila trudna, hladno je odgovorila - Ne, nisam ni razmišljala o tome.

Ali kako su godine prolazile, nešto se u Patriši promenilo nabolje, a zasluge za to pripisala je svom ocu, što je potvrdila svojom izjavom na saslušanju za uslovnu, 2011. godine.

"Stalno je verovao u mene. Njegova odanost i njegova bezuslovna ljubav i prihvatanje bili su počeci osnove da se zaustavim i shvatim kakvo sam čudovište postala," rekla je Patriša.

#OTD 1971: #CharlesManson and "family" members Susan Atkins, Leslie Van Houten, and Patricia Krenwinkel, were found guilty in the Tate-Labianca slayings in Los Angeles. pic.twitter.com/AcUB9gfpdP — Tammi Minoski 🟦 (@TammiMinoski) 26. јануар 2024.

Do danas, Patriši je 14 puta odbijena uslovna kazna. Čak ni Čarlsa Mensona nisu odbili toliko puta. Njegov broj odbijanja je 12, mada bi verovatno bilo i više da nije umro, 2017. godine.

Međutim, 26. maja 2022. godine, Patriši je odobrena uslovna kazna, ali samo na kratko, jer je tadašnji guverner Gavin Njuson poništio odluku u rekordnom vremenu i ostavio je i dan-danas iza rešetaka u Kalifornijskom zatvoru za žene, u gradu Čin.

"Ovako izgleda moj život sada. Moj život posle Mensona, polomljen je i nepopravljiv," rekla je Patriša, 2014. godine, u dokumentarcu "Moj život posle Mensona", dodavši da je ono što je održava jeste misao da ona danas nije ono što je bila sa 19 godina.

Autor: Marija Radić