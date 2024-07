Oni su pokazali svoje 'alatke' pred kamerama! Zbog prevelike OBDARENOSTI ovog glumca svi na setu zanemeli!

Mnogi holivudski glumci skinuli su se do gole kože pred kamerama jer je uloga to zahtevala od njih.

Mnogi glumci su zbog uloge pokazali svoj ponos pred kamerama, a među njima su neki od najpoželjnijih muškaraca Holivuda. Budući da su uloge od njih zahtevale da se skinu do gole kože, mnoge poznate face poput Roberta Denira, Bena Afleka, Vilema Defoa, Danijela Krejga i drugih zvučnih glumačkih imena nisu se libili da pokažu čime raspolažu.

Lijam Nison skinuo se u filmu "Pod sumnjom" iz 1991. i pokazao svoju zavidnu obdarenost. Njegova bivša supruga Dženis Dikinson otkrila je mnoge detalje iz života u svojoj autobiografiji "No Lifeguard on Duty" , pa se dotakla i svog bivšeg supruga. Nije mogla da ne pomene njegovu "alatku", koju je pohvalila rečima koje svaki muškarac priželjkuje da čuje. Dženis je u knjizi napisala o Lijamu: "On ima najveći penis".

Ben Aflek je mesecima aktuelna tema u svetskim tabloidima zbog odnosa sa svojom suprugom Dženifer Lopez. Sve su glasnije tvrdnje da se par razvodi, a ono što se sasvim sigurno dopalo pevačici kod Afleka jeste njegova obdarenost, koju je pokazao filmu "Nestala" iz 2014.

Robert Deniro (80) ponosno je prošetao golišav kroz kadar u filmu "Dekica pušten s lanca" iz 2016. i pokazao da može da stane na crtu i mnogo mlađima od sebe.

Autor: Aleksandra Aras