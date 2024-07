Bila je najlepša žena Jugoslavije i zvezda devedesetih: Siniša Mihajlović ju je ludo voleo, a ona doživela tragediju

Andrijana Anči Dabetić danas izgleda potpuno drugačije, a njen život prepun je zanimljivih detalja.

Andrijana Anči Dabetić bila je popularna pevačica devedesetih, a onda postala i mis Jugoslavije. Anči je važila za vlasnicu jednih od najboljih nogu na estradi, a ne krije je da je korigovala svoj izgled.

Osim što je ulagala u svoje telo, osigurala je sve što je operisala.

"Minić jeste bio moj zaštitni znak, ali naravo i Sneki i Brena imaju dobre noge. Tada kada sam bila mlada je priličilo da noge budu u prvom planu. Ja se uvek vraćam minićima, zašto da ne. Noge su dobre i dalje, a i osigurane. Sve što sam operisala, to sam i osigurala, imam strano osiguranje", rekla je ona u emisiji "Grand Magazin".

Pevačica je tada otkrila i da je lice zatezala botoksom, pa uprkos godinama zadržala je svoj mladalački izgled.

"Pa vidi se da sam sva upeglana, izbotoksirana, napred nazad sve", dodala je Anči.

Nekadašnja misica u jeku popularnosti slikala se gola zbog karijere, ali je opisala da se svojih postupaka iz mladosti ne stidi.

"Ponosna sam i srećna što uprkos medijskoj pauzi opstala i što su sve moguće novine koje postoje unazad 30 godina pisale o meni i bila sam na naslovnim stranama. Ali znate šta, neko je interesantan, neko nije, neko može na trepavicama da dubi, opet nije zanimljiv, a neko da kaže samo jednu rečenicu i to svima bude zanimljivo. Ja danas nemam problem da pričam, da se sretnem sa ljudima, da pevam uživo. Ljudi koji znaju svoj posao to znaju da cene", ispričala je Anči za "Grand".

Godine 1994. povukčla se sa javne scene, posvetila se svom sinu, a brojne detalje svojevremeno zadržala je za sebe.



Anči nikada nije htela da otkrije ko je otac njenog sina Marka, a kada ju je zadesila tragedija o njoj je govorila javno.

"Markov tata je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Bio je to užasan period, koji nisam mogla da koristim za pojavljivanje u novinama i do sada nisam nikome pričala o tome. Sigurna sam da bi mnogi takva dešavanja u životu iskoristili da se piše o tome i da ih drugi sažaljevaju, ali meni nije bilo do takve vrste eksponiranja", rekla je ranije Anči i nastavila:



"Bilo mi je mnogo teško, mesec dana praktično nisam izlazila iz kuće, ali onda sam se trgla i potpuno se posvetila sinu, jer nisam mogla ništa da promenim. Mnogo mi je bilo teško zbog Marka koji je ostao bez oca, jer biće perioda u životu kada će mu on sigurno trebati. Ali život ide dalje", rekla je Anči jednom prilikom za domaće medije.

Jednom prilikom govorila jei o ljubavi sa Sinišom Mihajlovićem, koja nije uspela zbog njihovih tadašnjih profesionalnih planova.

"Bilo je zanimljivo i kratko. Sećam se da je bio na jednom mom rođendanu, otvarao je šampanjac, smejali smo se i provodili kako već to obično biva na rođendanima. Veza je pukla jer smo imali previše obaveza, nismo imali vremena za nas. Ja sam te godine osvojila titulu mis i uporedo pevala, bukvalno od sedam dana šest sam radila. Siniša je živeo u Đenovi, imao je pauzu u prvenstvu i velike planove sa mnom " kaže pevačica.

Autor: Dubravka Bošković