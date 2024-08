EVO U KOJOJ ZEMLJI ŽIVE NAJVIŠI MUŠKARCI NA SVETU: Srbi na sedmom mestu!

Možda nikada niste razmišljali o visini pojedinih nacija, pa i Srba, ali zato World of Statistics jeste, a ima i precizne podatke. Oni su nedavno objavili podatke o prosečnoj visini odraslih muškaraca po državama.

Prema njihovim merenjima, najviši muškarci na svetu su Holanđani, sa prosečnom visinom od 182.54 centimetra.

Odmah iza njih slede Belgijanci sa 181.70 cm, a na trećem mestu su komšije iz Bosne i Hercegovine sa visinom od 182.1 cm.

Četvrto mesto zauzela je Crna Gora sa 182 cm visine. Slede je Danci i Norvežani sa 181.4 cm visine.

