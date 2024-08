Crni Fejsbuk zbunio korisnike: Šta se krije iza greške koja je preplavila mreže?!

Facebook je zbunio mnoge poslednjim ažuriranjem.

Neki korisnici platforme su prijavili kako se nakon poslednjeg ažuriranja pojavila greška - ikonica na njihovim telefonima postala je crna sa plavim "f", umesto bela, kao i do sada.

Iz kompanije Meta saopštili su samo da je u pitanju bio "kvar", ali su društvene mreže pune ove greške koja je zahvatila iOS korisnike, odnosno one koji Facebook koriste na svojim iPhone uređajima.

Has anyone else’s Facebook app logo changed to gold and white? pic.twitter.com/zo2NTDPRw4