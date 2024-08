Da li X mreža kopira Zoom: Nova verzija servisa za video pozive za više osoba u razvoju

X Conference podržavaće video pozive sa više osoba, prema objavama na platformi X.

Platforma X je već neko vreme u procesu pretvaranja u "aplikaciju za sve", a sada radi na novoj funkciji koja deluje da je više usmerena ka zaposlenima u kompaniji nego ka standardnim korisnicima.

Kompanija testira sopstvenu verziju servisa nalik na Zoom, pod nazivom X Conference.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates.



Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly... Microsoft Teams 🤠



Minimal feedback that is likely coming:

- better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C