NOVO OTKRIĆE O TITANIKU! Otkriveni nepoznati detalji: Pramac više nije isti

Nova ekspedicija koja je upućena na lokaciju na kojoj se nalazi olupina prekookeanskog putničkog broda Titanik, otkrila je u potpunosti efekte sporog propadanja ostataka ovog čuvenog broda.

Kamere ekspediocione podmornice snimile su velike delove ograde koja je sa palube Titanika pala na morsko dno, prenosi BBC.

Slike koje su zabeležene kamerama na podmornici bez ljudske posade prikazuju kako se olupina promenila nakon više od 100 godina pod vodom.

The new images from #TITANICExpedition2024 reveal one thing for sure: #TITANIC is changing.

After 112 years at the bottom of the #NorthAtlantic, the hostile ocean environment has taken a toll on TITANIC. pic.twitter.com/y8DKTj8Qi7 — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) 01. септембар 2024.

Brod je potonuo u aprilu 1912. godine nakon što je udario u santu leda, a u brodolomu Titanika život je izgubilo više od 1.500 ljudi.

Fine art decorated the halls and rooms throughout #TITANIC, but beauty is a delicate thing. Much of TITANIC’s fine art was made of organic materials, breaking down into the earth after many decades submerged in the hostile environment of the #NorthAtlantic. pic.twitter.com/zVauzPWDTq — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) 01. септембар 2024.

- Recimo, pramac Titanika je istorijski jer je ovekovečen u popularnoj kulturi i to je ono šta vam se pojavi u svesti kada pomislite na olupinu Titanika. Ali sada to više ne izgleda tako - rekla je Tomasina Rej direktorka kolekcija u RMS Titanic Inc, kompaniji koja je organizovala najnoviju ekspediciju.

It's been 39 years since #TITANIC was located.🎉 Relive the excitement with us as we review incredible finds from past expeditions, like this photo of TITANIC's stern looking down at her rudder. It was taken on September 8, 2010, during an RMS Titanic, Inc. expedition. pic.twitter.com/IounwGanTx — RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) 30. август 2024.

Ona je rekla da je to je samo još jedan podsetnik na brzinu svakodnevnog propadanja na dnu Atlantika.

Autor: Snežana Milovanov