Arheolozi sproveli nova istraživanja kraj misteriozne olupine: U morskim dubinama otkriveni deo trupa i 300 predmeta

Arheolozi su sproveli nova istraživanja na mestu olupine broda kraj grčkog ostrva Antikitera. Ovaj misteriozni brod, za koji se veruje da je potonuo krajem 1. veka pre nove ere, čuven je po takozvanom „mehanizmu sa Anikitere“, jednim od najstarijih mehaničkih kalkulatora, pronađenom još 1901.

- Ekspedicija do olupine kraj Antikitere sprovedena je od 17. maja do 20. juna 2024. i dovela je do novih otkrića u istraživačkom programu Švajcarske škole arheologije u Grčkoj (ESAG) i pod supervizijom Eforata podvodnih antikviteta pri Ministarstvu kulture i sporta Grčke. Zahvaljujući izuzetno povoljnim vremenskim uslovima, tim je došao do značajnih otkrića, uključujući tu i značajan deo trupa broda – navedeno je u saopštenju Švajcarske škole arheologije u Grčkoj.

Najznačajnije otkriće je strukturalni deo antičkog broda, dodaje se, a deo je trupa sa originalnim šrafovima i spoljnom zaštitom i dalje u izuzetnom stanju.

- Ova struktura omogućava nam da bolje shvatimo konstrukcijske karakteristike broda, koje su nam do sada bile nejasne i nepoznate, ali i da utvrdimo preciznu lokaciju i orijentaciju olupine – rekao je prof. Lorenc Baumer, kodirektor projekta i stručnjak sa Univerziteta u Ženevi, u saopštenju.

Kako se navodi, specifična metodologija omogućila je identifikovanje i dokumentovanje grnčarije. Ovaj prostor nalazi se na dva mesta, udaljena oko 200 metara. Ovogodišnja istraživanja potvrdila su prisustvo drugog drevnog plovila u oblasti.

Nova iskopavanja dovela su do otkrića oko 300 predmeta, uključujući i 21 mermerni fragment, delove trupa, ali i više od 200 keramičkih krhotina.

Autor: Marija Radić