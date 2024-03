OTKRIVEN MISTERIOZNI SVEŽANJ SA TITANIKA? Talasi 112 godina nakon brodoloma izbacili predmet koji je zaintrigirao svetske naučnike

Na plaži u Velikoj Britaniji pojavio se misteriozni svežanj koji kako se pretpostavlja potiče sa olupine Titanika. Talasi su izbacili balu od složenih gumenih čaršava na britansku plažu. Bala čaršava sa autentičnim šarama, koji je nedavno pronađen na plaži Keais u Škotskoj, veoma je sličan zavežljaju otkrivenom na plaži Dunet 2019. godine.

Dejvid Grejm Skot koji je pronašao bizarni komad slikao ga je, što je izazvalo radoznalost stručnjaka na drugom kraju zemlje.

Stiv Trevela zaštitnik prirode iz Korniša, rekao je da su oni mogli da potiču od čuvenog broda koji je potonuo 1912.

Trevela je rekao da su čaršavi od gutaperke, materijala sličnog gumi, koji je bio naširoko korišćen krajem 19. i početkom 20. veka u industrijske svrhe, a danas se obično koristi za tretiranje korena zuba u stomatologiji.

- Postoji niz dokaza da je Titanik nosio gutaperku kad je potonuo 1912. godine. Nije nemoguće da su bale mogle da dođu sa tog broda. Mnogo krhotina koje doplutaju u Veliku Britaniju potiče iz voda Njufaundlenda, rekao je Trevela.

Do sada je jednom potvrđeno da je predmet sa Titanika isplivao na obalu. Talasi su 2021. godine izbacili bocu sa porukom koju je napisala Matilda Lefer (12). Matilda je bila putnik treće klase na brodu, a beleška je datirana na 13. april 1912.

What's the story behind these mysterious bundles appearing on Caithness beaches? https://t.co/dN9fcjYnTY pic.twitter.com/nBSpdhbWFW