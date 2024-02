HAOS U JUŽNOM MEKSIKU! AVION SA PADOBRANCIMA PAO NA PLAŽU: Nastradala jedna osoba, više njih povređeno! (FOTO)

Avion sa četiri kanadska padobranca pao je u nedelju na plažu u južnom Meksiku, ubivši jednog čoveka koji je bio na plaži.

Nije bilo neposrednih informacija o tome zašto se avion srušio, ali se pretpostavlja da je došlo do prinudnog sletanja i da je letelica uglavnom neoštećena, prenosi ABC News.

Avion se srušio u relativno naseljen deo plaže u gradu Puerto Eskondido na pacifičkoj obali i pao na žrtvu, čija nacionalnost nije otkrivena. Njegova supruga je bila u blizini, ali je nepovređena.

In a tragic incident in Puerto Escondido, Mexico, a plane carrying four Canadian skydivers crash-landed on a beach, claiming the life of a man on the ground. The forced landing occurred in a densely populated area, and though the plane sustained damage, the occupants, including… pic.twitter.com/UCQsvM4MIT