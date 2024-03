DA LI JE OVO DELO VANZEMALJACA?! Misteriozni KAMEN se pojavio u Velsu, visok je preko tri metra i niko ne zna kako je TU DOSPEO! (FOTO)

Misteriozni metalni stub visok preko 3 metra pojavio se na brdu u Velsu, a čak su i lokalni stanovnici bili iznenađeni.

Srebrni monolit su tokom vikenda uočili prolaznici u blizini grada Povis.

Velški monolit je najnoviji u nizu monolita koji se pojavljuju na lokacijama širom sveta od 2020. Već četiri godine stižu izveštaji sa ostrva Vajt, Rumunije, Kalifornije, pustinje Juta...

Teoretičari zavere spekulišu da bi vanzemaljci mogli da stoje iza monolita, a neki su ponudili isto objašnjenje za velški monolit.

Niko još nije preuzeo autorstvo

Giant monolith appears on top of Welsh hill and no-one knows why. They're back. 😂 https://t.co/5IeAtpLdaz pic.twitter.com/22HIDuZZZ1

Niko još nije preuzeo autorstvo za velški monolit, iako je anonimni kolektiv pod nazivom Najpoznatiji umetnik preuzeo odgovornost za strukture stvorene u Sjedinjenim Državama 2020.

Prvi ga je primetio i prijavio Richard Haines.

"Mislio sam da izgleda bizarno i prvo sam pomislio da je to eksperiment. Ali onda sam shvatio da je previsoko. Kada sam mu se približio, shvatio sam da je visok najmanje 3 metra i trouglast, i napravljen od nerđajućeg čelika. Bio je šupalj i mislio sam da je veoma lagan. Dovoljno svetlo da ga dve osobe donesu na livadu i posade u zemlju", kaže on.

👽🔍 Mystery Monolith Appears on Welsh Hill, Baffling Walkers!



Over the weekend, a mysterious 10-foot-tall steel monolith, resembling a giant Toblerone, has popped up on Hay Bluff near Hay-on-Wye, #Powys, leaving locals and walkers utterly baffled. This intriguing sight joins a… pic.twitter.com/ylENwcgRLg