Snimak devojke koja pravi selfije na parkingu usijao mreže: Šta se dešava sa ljudima?! (VIDEO)

Na platformi X (bivši Twitter) objavljen je snimak devojke koja pravi selfije na parkingu, a koji je za par dana pregledan više od 20,7 miliona puta.

Uz njega je dopisana poruka: “Nema nade za ovu generaciju”.

Dakle, vidimo devojku koja stoji pored džipa i zauzima različite poze, dok se fotografiše. Jedan detalj, ipak, svima bode oči.

Iza nje je devojčica koja sama silazi niz stepenice i u jednom trenutku nestaje iz vidokruga.

Nije poznato da li je reč o majci deteta, ili možda bejbisiterki, ali su korisnici u velikom broju kritikovali ovakvo ponašanje.

there is no hope for this generation pic.twitter.com/yaIDTF0Ve2